Intesa Sanpaolo, down 10 febbraio 2025: cosa succede? (update)

Rischia di diventare un inizio settimana difficile per i clienti di Intesa Sanpaolo, alle prese con un down dei servizi online. Come segnalato dai tanti feedback inviati in questo lunedì mattina attraverso Downdetector, ci sono problemi nell’accesso ai conti mediante l’applicazione dell’home banking e nell’esecuzione delle operazioni. Il grafico qui sotto mostra la situazione in tempo reale.

Il down di Intesa Sanpaolo del 10 febbraio 2025

Le prime segnalazioni sono giunte al portale intorno alle ore 07:00 circa, facendo subito registrare un picco. Aggiorneremo questo articolo con le informazioni in nostro possesso e con tutte le novità del caso.

Non è la prima volta che si verifica una situazione di questo tipo. È già accaduto in diverse occasioni, nel corso degli ultimi mesi. Al momento non si registrano interventi da parte dell’istituto: non ci sono comunicazioni in merito al blackout in corso.

Stando alla mappa dei feedback, le segnalazioni giungono da tutta Italia. Sembra dunque trattarsi di un problema generalizzato e non localizzato geograficamente in una sola area del paese. Si concentrano soprattutto nelle grandi città: Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Napoli su tutte.

Aggiornamento 10 febbraio 2025, 07.55

Si sta registrando un lieve calo nel volume delle segnalazioni inviate dai clienti a Downdetector, indicatore di una risoluzione in corso. Il problema potrebbe essere stato rapidamente intercettato dai tecnici di Intesa Sanpaolo.

Aggiornamento 10 febbraio 2025, 07.59

Da un test eseguito in redazione possiamo confermare che l’accesso ai servizi online di Intesa Sanpaolo, tramite applicazione su smartphone, ora funziona correttamente. Per fortuna, l’allarme sembra rientrato in breve tempo.

Aggiornamento 10 febbraio 2025, 08.25

Riceviamo direttamente feedback di lettori che ancora lamentano problemi nell’accesso all’applicazione mobile di Intesa Sanpaolo, con riferimento a un errore tecnico e l’invito a riprovare più tardi . Il volume delle segnalazioni inviate a Downdetector è comunque quasi azzerato.

Aggiornamento 10 febbraio 2025, 08.39

I problemi sembrano essere stati definitivamente risolti.