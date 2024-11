Intesa Sanpaolo: servizi down l'11 novembre (update)

Anche oggi, lunedì 11 novembre, i clienti di Intesa Sanpaolo stanno incontrando difficoltà nell’accesso ai servizi online. A testimoniarlo, come sempre accade in questi casi, sono le tante segnalazioni raccolte dal portale Downdetector. Qui sotto il grafico che mostra l’andamento dei feedback relativi al down.

Il down di Intesa Sanpaolo dell’11 novembre 2024

Da un test eseguito in redazione, possiamo confermare che si incontrano difficoltà durante la fase di accesso al proprio conto, sia attraverso l’applicazione di home banking che durante l’autenticazione all’interfaccia desktop, da browser. Quando tutto va a buon fine, è necessaria un’attesa più lunga rispetto al solito. Altrimenti, compare un messaggio di errore come il seguente.

Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire.

Come sempre, i social network stanno raccogliendo i post di chi si lamenta del disservizio.

Ricordiamo che sono trascorse meno di due settimane dal down del 31 ottobre che, per diverso tempo, ha messo fuori uso le operazioni di home banking, creando non pochi disagi ai clienti.

Pubblicheremo in coda a questo articolo tutti gli aggiornamenti del caso, non appena disponibili. Chi è interessato dal down non può, tra le altre cose, consultare il saldo e inviare pagamenti.

Restando in tema, nei giorni scorsi il Garante Privacy ha ordinato a Intesa Sanpaolo di contattare, entro e non oltre 20 giorni, tutti i clienti interessati alla violazione dei dati venuta alla luce nei masi scorsi. Si parla di circa 7.000 accessi non autorizzati ai conti di 3.500 clienti, eseguiti tra il febbraio 2022 e l’aprile 2024. È stata anche avviata un’istruttoria.

Aggiornamento (11/11/2024, 10.39): il volume delle segnalazioni raccolte da Downdetector sembra in rapida diminuzione. Fortunatamente, dopo il picco risalente a una mezz’ora fa, la situazione sembra essere in via di miglioramento.

Aggiornamento (11/11/2024, 11.29): come non detto, feedback di nuovo in aumento, a testimonianza di problemi ancora in corso. Continueremo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (11/11/2024, 13.51): le segnalazioni proseguono costanti da un paio d’ore circa. C’è chi non incontra problemi nell’accesso alle operazioni di home banking e chi invece lamenta disservizi.

… articolo in aggiornamento