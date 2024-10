Intesa Sanpaolo down (31 ottobre): cosa succede?

Si stanno moltiplicando piuttosto in fretta le segnalazioni relative a un down che interessa i servizi online di Intesa Sanpaolo. I feedback dei clienti fanno riferimento a problemi che si stanno manifestando durante l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma di home banking. In questo articolo monitoreremo l’evolversi della situazione, con tutti gli aggiornamenti del caso.

Il down di Intesa Sanpaolo: problemi per i servizi online

Le immagini qui sotto sono appena state catturate da uno dei nostri smartphone in redazione. La prima mostra la schermata di accesso all’app mobile, che rimane bloccata sul messaggio Attendere prego dopo l’inserimento del PIN.

Un altro errore restituito è quello che recita Internal server error , sempre durante l’autenticazione, rendendo impossibile proseguire.

Come sempre accade in questi casi, un racconto della situazione aggiornato in tempo reale è quello restituito dal portale Downdetector. Il grafico qui sotto mostra un forte incremento nel volume delle segnalazioni raccolte a partire dalle ore 10:00 circa di questa mattina.

Al momento non si registrano comunicazioni ufficiali in merito ai problemi da parte di Intesa Sanpaolo.

Si inizia a discuterne anche sui social, con gli immancabili post dedicati. Un esempio qui sotto.

Aggiornamento (31/10/2024, 10.49): trascorsa una mezz’ora, i problemi non sembrano ancora essere stati risolti. Le segnalazioni su Downdetector continuano ad aumentare.

… articolo in aggiornamento