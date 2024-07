Intesa Sanpaolo down: cosa sta succedendo? (update)

Si stanno moltiplicando le segnalazioni relative a un possibile down per i servizi online di Intesa Sanpaolo. Come sempre accade, in questi casi, a fotografare la situazione in tempo reale sono i feedback raccolti dal portale Downdetector.

Problemi con i servizi di Intesa Sanpaolo: down in corso?

Come si può notare dal grafico qui sopra, i problemi sono iniziati poco dopo le ore 11:00 di oggi, giovedì 4 luglio. C’è chi riferisce di aver contattato l’assistenza clienti, dopo non essere riuscito ad accedere all’home banking né dall’applicazione su smartphone né dal sito, ricevendo in risposta il consiglio di riprovare nel pomeriggio.

Iniziano a comparire anche i primi post sui social network con riferimento all’hashtag intesasanpaolodown.

Aggiornamento (04/07/2024, 12.05): confermiamo il down. Da un test eseguito con l’applicazione su smartphone, risulta impossibile accedere all’home banking. In fase di autenticazione, permane il messaggi Attendere prego , accompagnato dall’animazione di caricamento, senza però poter proseguire.

Aggiornamento (04/07/2024, 12.09): altri feedback si aggiungono a quelli raccolti da Downdetector, il problema sembra esteso. Al momento, non sono giunte comunicazioni dai canali ufficiali della banca.

Aggiornamento (04/07/2024, 12.19): l’applicazione mobile di Intesa Sanpaolo fa riferimento genericamente a un problema tecnico , confermando così il down in corso. Nel messaggio mostrato ai clienti, l’istituto si scusa per il disservizio.

Ci scusiamo, ma per un problema tecnico non puoi proseguire. Ti preghiamo di riprovare più tardi. Grazie.

… articolo in aggiornamento