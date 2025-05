Epic Games e Spotify sfruttano la sentenza contro Apple

Epic Games aveva già annunciato il ritorno di Fortnite su iOS negli Stati Uniti. La software house ha ora comunicato che lancerà i webshop per consentire agli sviluppatori di evitare il pagamento delle commissioni. Spotify ha invece aggiornato l’app per fornire tutte le informazioni agli utenti. Apple ha già cambiato le linee guida per rispettare la sentenza.

Novità da Epic Games e Spotify

La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha imposto ad Apple di eliminare immediatamente la clausola anti-steering. Gli sviluppatori possono quindi informare gli utenti che esistono opzioni di pagamento più economiche e inserire link o pulsanti specifici nelle app. Apple non può chiedere nessuna commissione per gli acquisti esterni alle app.

Epic Games ha annunciato due novità. A partire dal mese di giugno, gli sviluppatori non pagheranno nulla fino ad un milione di dollari di guadagno annuale. Superata questa cifra verrà applicata una commissione del 12% per gli acquisti effettuati in Epic Games Store.

Sempre a giugno, gli sviluppatori potranno creare un webshop all’interno di Epic Games Store. In questo caso potranno utilizzare un metodo di pagamento alternativo, senza versare nessuna commissione a Epic Games o Apple. Stripe ha pubblicato una guida per spiegare come aggiungere il suo servizio.

Spotify ha invece inviato ad Apple una nuova versione dell’app iOS che indica i prezzi degli abbonamenti e le promozioni, include link per l’acquisto dell’abbonamento o per cambiare abbonamento e consente di usare metodi di pagamento alternativi a quello di Apple. Vedremo se l’aggiornamento verrà approvato oppure ci saranno ostruzioni da parte dell’azienda di Cupertino, come già avvenuto in passato.

Intanto, Apple ha apportato le necessarie modifiche alle linee guida per rispettare la sentenza. Gli sviluppatori statunitensi possono informare gli utenti e inserire link o pulsanti nelle app che portano alle opzioni di acquisito esterne. La stessa novità dovrà essere introdotta in Europa entro 60 giorni dalla decisione della Commissione (che ha inflitto ad Apple una sanzione di 500 milioni di euro).