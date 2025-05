Apple ha violato l'ordine del 2021, vince Epic Games

La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha stabilito che Apple non deve più chiedere il pagamento della commissione per gli acquisti effettuati fuori da App Store. L’azienda di Cupertino ha dunque violato la sentenza del 2021, quando la stessa giudice aveva ordinato l’eliminazione della clausola anti-steering. Il CEO di Epic Games (Tim Sweeney) ha prontamente annunciato il ritorno di Fortnite su iOS negli Stati Uniti.

Oltre quattro anni fa, Epic Games aveva denunciato Apple per abuso di posizione dominante. A metà settembre 2021, la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha stabilito che l’azienda di Cupertino non è monopolista, ordinando però di eliminare la clausola anti-steering. In pratica, gli sviluppatori possono inserire link o pulsanti nelle app per consentire agli utenti di effettuare il pagamento all’esterno.

Apple ha quindi effettuato le modifiche richieste, introducendo però la nuova commissione del 27% (invece del 30%) per gli acquisti esterni. Epic Games ha presentato una seconda denuncia per il mancato rispetto dell’ingiunzione.

Al termine del processo, la giudice ha stabilito che, con effetto immediato, Apple non può applicare nessuna commissione per gli acquisti effettuati all’esterno delle app, imporre agli sviluppatori stile, formattazione e posizione dei link, bloccare o limitare l’uso di pulsanti o altre “call to action” e interferire con la scelta degli utenti di abbandonare l’app (può usare solo un messaggio neutro di avviso).

Una portavoce di Apple ha dichiarato che l’azienda rispetterà la sentenza, ma presenterà appello. Tim Sweeney ha annunciato che Fortnite tornerà su App Store negli Stati Uniti la prossima settimana.

We will return Fortnite to the US iOS App Store next week.

Epic puts forth a peace proposal: If Apple extends the court's friction-free, Apple-tax-free framework worldwide, we'll return Fortnite to the App Store worldwide and drop current and future litigation on the topic. https://t.co/bIRTePm0Tv

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 30, 2025