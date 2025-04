DMA: multa per Apple, festeggia Epic Games

Apple ha ricevuto una sanzione di 500 milioni di euro per la violazione del Digital Markets Act (DMA). La Commissione europea ha accertato che l’azienda di Cupertino impedisce agli sviluppatori di informare gli utenti sull’esistenza di soluzioni più economiche all’esterno dello store. Epic Games ha pubblicato un post per festeggiare la decisione.

Grande notizia per gli sviluppatori

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha scritto su X che la sanzione è una grande notizia per gli sviluppatori. La Commissione europea ha stabilito che Apple ha violato la legge con le sue pratiche illegali (non solo la clausola anti-steering, ma anche la Core Technology Fee).

Oltre ad infliggere la multa, la Commissione ha ordinato di rimuovere tutte le restrizioni tecniche e commerciali (entro 60 giorni) che Epic Games ha elencato in dettaglio:

Apple deve consentire alle app scaricate dal suo store di indirizzare gli utenti verso store di terze parti.

Apple non deve addebitare nessuna commissione per gli acquisti effettuati al di fuori di un’app.

Apple deve eliminare le restrizioni che impediscono agli sviluppatori di inserire link al proprio sito web o al sistema di pagamento alternativo.

Apple non deve tracciare, sorvegliare o richiedere agli sviluppatori di inviare dati sugli acquisti effettuati dai consumatori al di fuori delle app.

Apple deve consentire agli sviluppatori di pubblicizzare prezzi più bassi e di comunicare direttamente con i propri utenti.

Epic Games ricorda infine che la Commissione europea ha avviato un’indagine anche nei confronti di Google. In base ai risultati preliminari, l’azienda di Mountain View ha violato il DMA con l’auto-preferenza in Search e l’anti-steering in Play Store.