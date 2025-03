Google ha violato il Digital Markets Act (update)

A distanza di quasi un anno, la Commissione europea ha pubblicato i risultati preliminari dell’indagine avviata il 25 marzo 2024. Google ha violato il Digital Markets Act (DMA) con due servizi: Search e Play Store. L’azienda di Mountain View può ora esercitare il diritto alla difesa chiedendo l’accesso ai documenti.

Auto-preferenza in Google Search

In base al DMA, i cosiddetti gatekeeper non possono trattare i propri servizi in modo più favorevole rispetto a quelli simili offerti da terze parti. Google ha implementato una serie di modifiche al suo motore di ricerca (un test effettuato a fine 2024 dimostra che hanno un impatto negativo). L’indagine della Commissione europea e i feedback ricevuti da terze parti hanno tuttavia confermato la violazione del DMA.

In dettaglio, Google tratta i propri servizi, come quelli di shopping, prenotazione alberghiera, trasporto o risultati finanziari e sportivi, in modo più favorevole nei risultati delle ricerche rispetto a servizi simili offerti da terze parti. Ciò avviene con la visualizzazione in cima ai risultati delle ricerche o in spazi dedicati con migliori formati visivi e meccanismi di filtraggio.

Anti-steering in Google Play Store

In base al DMA, gli sviluppatori che distribuiscono le app tramite Google Play Store dovrebbero essere in grado di informare gratuitamente gli utenti sulle alternative più economiche, di indirizzarli verso tali offerte e di consentire loro di effettuare acquisti. La Commissione europea ha invece rilevato la violazione del DMA con alcune pratiche scorrette.

In dettaglio, Google impedisce tecnicamente agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso le offerte e i canali di distribuzione di loro scelta. L’azienda californiana addebita inoltre commissioni troppo elevate per ogni acquisto di beni e servizi digitali all’esterno del Play Store.

Google può ora rispondere ed eventualmente proporre misure correttive. Se verrà confermata la violazione del DMA rischia una sanzione fino al 20% delle entrate globali annuali.

Aggiornamento: Google ha pubblicato un post che evidenza le conseguenze negative del DMA.