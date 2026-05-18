LinkedIn limita la visibilità dei post generati dall'AI

I post generati dall’intelligenza artificiale hanno invaso LinkedIn, e la piattaforma ha preso provvedimenti. I post che mostrano segnali tipici della scrittura AI vengono penalizzati, con una minore presenza nei feed e nelle raccomandazioni agli altri utenti. I post restano visibili ai collegamenti diretti e ai follower dell’autore, ma non verranno più suggeriti a chi non segue quella persona.

LinkedIn non vuole più la spazzatura AI nel feed, cosa cambia

Laura Lorenzetti, VP of Product di LinkedIn, spiega in un blog post che gli ingegneri hanno collaborato con il team editoriale interno per identificare pattern nel modo in cui gli utenti interagiscono. L’obiettivo è premiare post che aggiungono competenza o punti di vista originali, penalizzando invece quelli percepiti come ripetitivi o privi di valore aggiunto.

LinkedIn non condivide i dettagli di come rileva specificamente la spazzatura generata dall’AI, ma il target è chiaro: i post che sembrano scritti da ChatGPT con un prompt scrivi un post LinkedIn motivazionale su [argomento].

LinkedIn vende gli strumenti AI che ora combatte…

C’è un paradosso che LinkedIn gestisce con cautela. La piattaforma offre i propri strumenti AI, incluso un grosso pulsante “riscrivi con AI” nel compositore dei post. Mentre reprime lo slop AI, specifica che il contenuto assistito dall’AI è ancora benvenuto, purché contenga idee originali o incoraggi conversazioni significative.

LinkedIn traboccava già di contenuti autopromozionali e spam prima dell’AI generativa. L’AI ha solo automatizzato e moltiplicato il problema. All’inizio dell’anno, gli utenti hanno dovuto sopportare settimane di quello che è stato chiamato il “discorso del trattino lungo”, post che sostenevano che l’uso della punteggiatura fosse un indicatore di contenuto AI, seguiti da settimane di dibattito insopportabile sulla legittimità del trattino.

Da allora, i post che si lamentano dello slop nel feed sono diventati altrettanto frequenti dello slop stesso, creando una spirale paradossale in cui anche il contenuto che critica il problema finisce per alimentarlo.