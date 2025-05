Fortnite: Epic Games denuncia di nuovo Apple

Epic Games ha presentato una mozione (PDF) per evidenziare l’ennesimo tentativo di aggirare l’ingiunzione da parte di Apple. La software house ha chiesto alla giudice Yvonne Gonzalez Rogers di obbligare l’azienda di Cupertino alla pubblicazione di Fortnite sullo store statunitense.

Scontro legale senza fine

La nuova puntata dello scontro legale è iniziata il 30 aprile, quando la giudice ha ordinato ad Apple di rispettare l’ingiunzione del 2021. Gli sviluppatori statunitensi possono aggiungere link o pulsanti nelle app che consentono agli utenti di usare un metodo di pagamento esterno. L’azienda di Cupertino non deve applicare nessuna commissione.

Epic Games ha informato Apple che avrebbe utilizzato l’account sviluppatore della sussidiaria svedese (lo stesso usato in Europa). Dopo aver ricevuto risposta affermativa ha inviato (9 maggio) una versione di Fortnite per l’approvazione. Il gioco include sia il metodo di pagamento di App Store che l’opzione per effettuare gli acquisti sul sito di Epic, come consentito dall’ingiunzione e dalle nuove linee guida di Apple.

Il 15 maggio, Apple ha comunicato ad Epic il motivo per cui non è stata approvata la pubblicazione di Fortnite negli Stati Uniti. L’avvocato di Apple sottolinea (PDF) che la sentenza di settembre 2021 permette di rifiutare la pubblicazione del gioco, indipendentemente dall’account sviluppatore utilizzato.

Apple non prenderà nessuna decisione su Fortnite fino al termine del procedimento legale, in particolare finché il tribunale di appello non si pronuncerà sulla richiesta di sospensione della nuova ingiunzione. Epic può tuttavia inviare una versione del gioco escludendo lo store USA e un’altra versione per lo store USA usando un account sviluppatore diverso da Epic Sweden.

Secondo la software house guidata da Tim Sweeney, questo è un altro tentativo di aggirare l’ingiunzione. Tra l’altro la soluzione proposta di inviare due versioni di Fortnite è una chiara violazione delle linee guida di Apple, in base alle quali non possibile inviare più versioni della stessa app.