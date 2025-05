Apple ha bloccato Fortnite in tutto il mondo?

Apple non ha approvato la pubblicazione di Fortnite sullo store statunitense. Epic Games ha comunicato che il gioco non è più disponibile nemmeno in Europa tramite Epic Games Store. Al momento non è chiaro se sia l’ennesimo ban dell’azienda di Cupertino o una decisione presa dalla software house guidata da Tim Sweeney.

Impossibile scaricare Fortnite

Epic Games aveva chiesto l’approvazione di Fortnite esattamente una settimana fa. Dopo un lungo silenzio, Apple ha informato la software house che il gioco non tornerà su iOS negli Stati Uniti. Questa era sicuramente una decisione prevedibile, nonostante la recente sentenza che impone il rispetto dell’ingiunzione del 2021 relativa alla clausola anti-steering.

Non era invece prevedibile la conseguenza più “drammatica” per tutti i fan del gioco. Fortnite non è più disponibile nemmeno in Europa attraverso Epic Games Store e AltStore PAL. Grazie al Digital Markets Act, Apple ha dovuto aprire il suo “recinto” agli store di terze parti. La software house ha pubblicato un post per informare gli utenti che Fortnite per iOS sarà offline in tutto il mondo finché Apple non permetterà la pubblicazione negli Stati Uniti.

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it. — Fortnite (@Fortnite) May 16, 2025

Al momento non è chiaro se la scomparsa del gioco sia dovuto al nuovo ban di Apple o ad una decisione di Epic Games. Il CEO Tim Sweeney aveva anticipato che l’aggiornamento, previsto per oggi, era a raschio. La software house voleva rilasciare la stessa versione su tutte le piattaforme supportate.

Per quanto riguarda l’Europa, gli sviluppatori possono distribuire le app tramite store alternativi, ma devono comunque ricevere l’approvazione da Apple (anche se i controlli sono meno rigidi) attraverso la procedura denominata Notarization.

Epic Games non può usare l’account sviluppatore principale, in quanto chiuso da Apple nel 2020. Per inviare Fortnite ha usato quello della sussidiaria svedese. Forse questo è il motivo per cui il gioco non è stato approvato.