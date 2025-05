Apple ha approvato versioni fake di Fortnite

Apple non ha ancora approvato la pubblicazione di Fortnite per iOS negli Stati Uniti. Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha evidenziato su X che su App Store sono invece presenti versioni fasulle del popolare gioco. Un utente ha inoltre scoperto che l’azienda di Cupertino ottiene profitti dal termine “Fortnite“.

Apple ha approvato copie di Fortnite

In seguito alla sentenza che impone ad Apple di rispettare l’ingiunzione del 2021, Epic Games ha inviato Fortnite per i controlli preliminari alla pubblicazione sullo store statunitense. A distanza di una settimana non è arrivata nessuna risposta dall’azienda di Cupertino. Nella pagina dedicata è scritto che il 90% delle app viene approvata in meno di 24 ore.

Dato che l’ultima versione del gioco deve essere disponibile su tutte le piattaforme supportate, Epic Games aveva previsto l’invio di un aggiornamento. Tim Sweeney ha comunicato ieri che l’update previsto per oggi è a rischio per colpa di Apple.

Nell’attesa di una risposta (positiva o negativa), il CEO ha evidenziato che su App Store ci sono copie di Fortnite, ovvero con una grafica molto simile. Un gioco fake era Fort Battle Royale Epic Shoot. Poche ore dopo è stato rimosso da Apple. Un altro gioco fake, ovvero Epic Survival Battle Royale 3D, può essere ancora scaricato.

Sweeney ha scritto stamattina che la revisione delle app non dovrebbe essere utilizzata dai dirigenti di Apple come strumento per ritardare o ostacolare la concorrenza, il giusto processo o la libertà di parola. Il CEO ha risposto anche ad un post di Tim Cook per sollecitare l’approvazione di Fortnite.

Un utente ha notato che cercando “Fornite” vengono mostrati giochi con inserzioni pubblicitarie, dalle quali Apple ottiene profitti.