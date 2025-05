Microsoft Edge: la crescita continua a essere lenta

Nonostante Microsoft Edge sia il browser predefinito su Windows 10 e Windows 11 e risulti anche piuttosto difficile da rimuovere, secondo i dati ricavati dal sito Web Statcounter nelle scorse ore, la sua quota di mercato globale si aggira intorno al 13%, con un picco del 13,9% registrato alla fine di febbraio 2025. Questo rappresenta un aumento modesto rispetto all’anno precedente, indicando una crescita lenta.

Microsoft Edge: quota di mercato globale pari al 13%

Google Chrome continua invece a dominare il mercato con una quota del 65,02%, nonostante una leggera diminuzione dello 0,62% ad aprile 2025. Le strategie aggressive di Microsoft per promuovere Edge, come messaggi pop-up e difficoltà nel cambiare browser predefinito, non sembrano avere un impatto significativo sulla sua adozione.

In alcuni paesi, però, le cose sembrano andare leggermente meglio per il browser del colosso di Redmond. Ad esempio, nel Regno Unito, Microsoft Edge ha un una quota di mercato parti al 21,78%, mentre Chrome detiene il 52,45%. Ma poi, c’è l’India, dove Chrome ha un market share pari al 86,22% e Microsoft Edge è in calo raggiungendo solo il 5,65%.

In sostanza, nonostante gli “sforzi” di Microsoft, Edge fatica a guadagnare terreno significativo nel mercato dei browser desktop, restando nettamente indietro a Chrome in termini di quota di mercato.

Invece, Safari di Apple è il terzo browser desktop più popolare al mondo con una quota di mercato del 7,95%, in calo di 0,3 punti rispetto ad aprile 2025. Firefox è il quarto con il 6,14%, segnando un incremento di 0,12 punti in conto al mese scorso e Opera chiude la top 5 con una modesta quota di mercato del 3,04%, segnando un incremento di 0,1 punti sempre rispetto allo scorso aprile.