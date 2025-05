Proteggi le tue password con NordPass: 50% di sconto immediato per il piano biennale

Sei registrato a tante piattaforme, alcune che contengono i tuoi dati più sensibili, e hai sempre il timore di dimenticare le password? Con NordPass finalmente avrai accesso ad un gestore di password (oggi al 50% di sconto sul piano Premium) che non solo le ricorda, me ne crea di altissima qualità e le protegge da intrusioni sgradevoli.

Che siano per la banca, le piattaforme di streming online, le tue e-mail e non solo, NordPass Premium protegge i tuoi dati da ogni tipo di attacco e oggi ti costa poco più di un caffè al giorno. Scopri di più sul sito di NordPass.

Archivia, proteggi e organizza tutte le password facilmente

Scegliendo il piano NordPass Premium al 50% con un piano di 2 anni, pagherai il servizio solamente 1,49€ al mese – ovvero solo 35,76€ per i primi 24 mesi di servizio, al posto dei canonici 71,76€. Il servizio è utilizzabile da 1 utente, e comprende molte funzionalità avanzate che ti andremo a illustrare di seguito.

Memorizzazione illimitata delle tue credenziali e password, con salvataggio automatico e completamento automatico (autofill);

e password, con salvataggio automatico e completamento automatico (autofill); Crittografia avanzata e autenticazione a più fattori, con anche riconoscimento biometrico per una sicurezza ancora più avanzata;

e autenticazione a più fattori, con anche riconoscimento biometrico per una sicurezza ancora più avanzata; Identificazione di password non sicure , già utilizzate, deboli o che si sono utilizzate per troppo tempo;

, già utilizzate, deboli o che si sono utilizzate per troppo tempo; Sincronizzazione automatica su tutti i tuoi dispositivi per accedere senza problemi;

E tanto altro ancora. I vantaggi di NordPass non si limitano a questo piano: se in casa siete tanti o se condividi alcuni servizi con i tuoi amici, scopri anche il piano Family da 2,79€ al mese: con il 53% di sconto avrai gli stessi vantaggi del piano Premium, ma un accesso fino a 6 utenti. E se hai dubbi, niente paura: hai un supporto 24/7 live sempre attivo, pronto a rispondere a qualsiasi emergenza possa insorgere. Attiva il piano biennale per avere vantaggi incredibili e un prezzo mai visto prima.