WhatsApp: video negli stati fino a 90 secondi

Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare incessantemente per proporre nuove e interessanti funzioni agli utilizzatori della piattaforma. Evidente dimostrazione della cosa è data dai continui test delle prossime feature che vengono fatti. Proprio a tal riguardo, nelle scorse ore è emerso che tra non molto sarà possibile condividere video negli stati con una durata massima di 90 secondi.

WhatsApp: video ancor più lunghi negli stati

Andando maggiormente in dettaglio, nella versione beta 2.24.7.6 dell’app WhatsApp per Android, è in test una funzionalità che consente agli utenti di creare e condividere video status della durata massima di 90 secondi.

Questa modifica costituisce un incremento significativo rispetto al limite attuale, che corrisponde a 60 secondi, concedendo maggiore libertà creativa e consentendo di raccontare storie ancora più complete e coinvolgenti. Gli utenti possono ora condividere più momenti in un singolo aggiornamento di stato, evitando di dover spezzare i propri filmati in segmenti più piccoli.

Da notare che allo stato attuale la novità è accessibile solo per alcuni utenti, ma salvo il verificarsi di intoppi o altre problematiche dovrebbe venire distribuita su larga scala nelle settimane o nei mesi a venire, sebbene al momento manchi ancora una data esatta.

Questa, comunque, non è l’unica novità in dirittura d’arrivo sulla nota piattaforma di instant messagging. La scorsa settimana, infatti, sono stati aggiornati chat, chiamate e canali, con la possibilità di evidenziare alcune notifiche nelle chat di gruppo, di eseguire la scansione diretta dei documenti con iPhone, di creare eventi nelle conversazioni a due e molto altro ancora.