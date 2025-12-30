WhatsApp: Capodanno 2026 con sticker, effetti e animazioni

WhatsApp ha annunciato la disponibilità di quattro novità che gli utenti possono utilizzare per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, tra cui uno sticker pack a tema, effetti e animazioni. L’azienda di Menlo Park ha inoltre suggerito specifiche funzionalità per organizzare un incontro con gli amici.

Happy New Year 2026 con WhatsApp

WhatsApp sottolinea che ogni giorno vengono scambiati oltre 100 miliardi di messaggi ed effettuate oltre 2 miliardi di chiamate. Ma durante la notte di Capodanno questi numeri vengono ampiamente superati con messaggi di auguri, conversazioni di gruppo per organizzare un evento o videochiamate che uniscono le famiglie.

Una delle novità era stata scoperta dagli esperti di WABetaInfo a fine novembre in una versione beta dell’app Android. Sullo schermo verrà mostrata un’animazione con i coriandoli quando l’utente utilizza una di queste cinque emoji come reazione ai messaggi: Party Popper, Partying Face, Confetti Ball, Clinking Glasses e Bottle with Popping Cork.

Per festeggiare il nuovo anno è possibile inoltre utilizzare uno sticker pack dedicato con 14 sticker. Si trova nell’elenco con il nome “Felice anno nuovo“. Gli sticker possono essere inviati nelle chat singole, nelle chat di gruppo e negli aggiornamenti di stato.

Durante una videochiamata è possibile invece toccare l’icona degli effetti e aggiungere fuochi di artificio, coriandoli e stelle animate che illuminano lo schermo. Infine, per la prima volta, WhatsApp permette di aggiungere sticker animati agli aggiornamenti di stato. C’è anche uno sticker animato 2026 nella sezione Layout.

WhatsApp ha infine pubblicato alcuni consigli per organizzare o festeggiare il Capodanno con le conversazioni di gruppo. Gli utenti possono creare un evento e fissarlo nella parte superiore della chat, usare i sondaggi per scegliere cibo, bevande e attività, condividere la posizione in tempo reale per incontrare gli amici e inviare note video o messaggi vocali.

Queste novità sono temporanee, quindi non saranno più disponibili al termine delle festività (forse dopo l’Epifania). Sicuramente ritorneranno per festeggiare il Capodanno 2027.