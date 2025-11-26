 Pioggia di coriandoli su WhatsApp, giusto in tempo per le festività
Pioggia di coriandoli su WhatsApp, giusto in tempo per le festività

È in arrivo un'esplosione di coriandoli per le reazioni ai messaggi nelle chat di WhatsApp, giusto in tempo per le festività di Natale.
Informatica App e Software
Google AI Studio

Non è certo una novità rivoluzionaria per WhatsApp, ma vale comunque la pena segnalarla: l’ultima beta 2.25.35.11 della versione Android appena rilasciata su Google Play include un’animazione che si attiva quando si reagisce con un emoji ai messaggi. Più precisamente, mostra la pioggia di coriandoli tipica dei party popper (sparacoriandoli).

Una pioggia di coriandoli in arrivo su WhatsApp

A segnalarla è come sempre la redazione del sito WABetaInfo, condividendo lo screenshot qui sotto in cui si può vedere il risultato finale. Neanche a dirlo, si tratta di una piccola aggiunta estetica pensata per il periodo delle festività ormai alle porte, in vista di Natale e capodanno.

Un'esplosione di coriandoli per le reazioni ai messaggi di WhatsApp, giusto in tempo per le festività di Natale.

Entra in azione su chat, canali e aggiornamenti di stato. Un altro cambiamento introdotto è quello che include l’emoji party popper (🎉) nell’elenco delle reazioni standard.

L'emoji party popper tra le reazioni standard di WhatsApp

Ad attivare la pioggia di coriandoli sono diverse reazioni, più precisamente quelle associate ai seguenti emoji.

  • Partying Face (🥳);
  • Confetti Ball (🎊);
  • Clinking Glasses (🥂);
  • Bottle with Popping Cork (🍾).

WABetaInfo fa notare che l’animazione si basa sul framework Lottie, impiegato dagli sviluppatori in ambito mobile per integrare effetti visivi di alta qualità senza compromettere le prestazioni delle app e senza provocare un consumo eccessivo delle risorse.

Come si può immaginare (e come avvenuto anche lo scorso anno), si tratterà di una novità temporanea, destinata  durare giusto il tempo delle festività. In apertura abbiamo citato il suo debutto odierno nella beta per Android, ma è del tutto probabile che possa arrivare a breve anche nella versione finale dell’applicazione oltre che su iOS, web e app desktop.

Funzionalità estetiche a parte, in relazione a WhatsApp, oggi Meta è alle prese con una questione ben più seria. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento cautelare per abuso di posizione dominante, relativo alle nuove condizioni contrattuali e all’integrazione di Meta AI.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 26 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
26 nov 2025
