3 GB di RAM per WhatsApp su Windows: bentornata Web app

Come anticipato in estate durante i test della fase beta, la versione di WhatsApp per computer Windows torna a essere una Web app, dopo circa quattro anni. Il cambiamento è diventato definitivo con il rilascio della nuova versione 2.2584.3.0, distribuita da oggi attraverso Microsoft Store. Purtroppo per gli utenti, non è una buona notizia.

WhatsApp su Windows è di nuovo una Web app

Abbandonare l’app nativa si traduce inevitabilmente in un maggiore consumo di risorse. La stima fornita da Windows Latest fa riferimento a picchi che possono arrivare a 3 GB di RAM assorbiti dal processo se ci sono numerose conversazioni attive, circa 1 GB quando il software è tenuto in background. Inevitabilmente, sui PC meno recenti può rappresentare un problema, causando rallentamenti generali. Per fare un paragone, quella precedente (nativa) richiedeva meno di 20 MB.

Ciò che fa la nuova versione di WhatsApp su Windows è sostanzialmente infilare l’interfaccia raggiungibile da browser all’indirizzo web.whatsapp.com in un container WebView2, con tanti saluti a ogni criterio di ottimizzazione. Sul fatto che si tratti di un passo indietro non ci sono dubbi, ma perché Meta (che gestisce il servizio) ha deciso di muoversi in questa direzione, attirando inevitabilmente una marea di critiche?

L’unica spiegazione plausibile per una tale pessima idea è quella che punta ai pesanti round di licenziamenti che nell’ultimo periodo hanno visto ridursi in modo significativo l’organico della società. Avrebbero portato a smantellare l’intero team al lavoro sull’applicazione nativa. In altre parole: non ci sarebbe più personale incaricato di curare il progetto.

Come evitare il passaggio forzato a quella che è sostanzialmente una Web app? Per il momento sembra sufficiente non scaricare l’update distribuito tramite Microsoft Store, ma non è da escludere che presto il servizio obblighi a effettuare una nuova autenticazione, rendendo prima obbligatorio il download dell’aggiornamento. Insomma, si tratta di una soluzione solo temporanea.