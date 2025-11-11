WhatsApp: presto la corsa alla prenotazione degli username

Sappiamo da oltre un anno che il team di WhatsApp è al lavoro per introdurre il supporto agli username. Questo permetterà agli utenti di tutelare ulteriormente la loro privacy, evitando di dover condividere il numero di telefono per avviare una chat. Oggi apprendiamo che presto sarà possibile prenotarli. Si tratta di una caratteristica ancora in fase di sviluppo e che dev’essere sottoposta a test approfonditi prima del lancio ufficiale.

Come prenotare il proprio username su WhatsApp

A svelarla, neanche a dirlo, è stata ancora una volta la redazione del sito WABetaInfo. La versione beta 2.25.34.3 per Android, appena distribuita su Google Play, aggiunge l’opzione mostrata nell’immagine qui sotto: Reserve Username (Prenota username). La descrizione fornita non lascia dubbi sulla sua utilità: Scegli uno username che sia unito, ma semplice da ricordare e condividere . Ancora più importante è quanto scritto sotto il campo di testo da compilare: Dovrai confermare che questo username è tuo su Facebook prima di poterlo prenotare su WhatsApp .

Questa restrizione è pensata per evitare che qualcuno abusi della funzionalità, allungando le mani ad esempio su username associati a celebrità o brand. Alle aziende tornerà utile per tutelare i loro marchi. In altre parole, sarà necessario dimostrare di controllare già lo stesso username sui social network di Meta ossia Facebook e Instagram. Una volta conclusa questa prima fase di prelazione, via libera alla corsa per accaparrarsi quelli ancora liberi.

Bisogna tener conto del fatto che sostituirsi a qualcun altro potrebbe mostrare il fianco al fenomeno dell’impersonificazione e, di conseguenza, al rischio di truffe. Senza le dovute precauzioni, potrebbe diventare in breve tempo un’arma nelle mani dei criminali.

L’arrivo degli username su WhatsApp dovrebbe avvenire entro il 2026, secondo la roadmap stabilita da Meta, forse già entro la metà dell’anno. Come sempre, si tratterà di un rollout graduale. Attendiamo notizie ufficiali.