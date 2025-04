WhatsApp aggiorna chat, chiamate e canali

WhatsApp ha deciso di dare una rinfrescata alla sua app con una serie di aggiornamenti che toccano ogni aspetto della comunicazione: dalle chat alle chiamate, passando per i canali. L’obiettivo, come sempre, è migliorare l’esperienza degli utenti e tenere testa a rivali come Telegram e Discord.

Novità per chat, chiamate e canali di WhatsApp

Una delle novità più interessanti riguarda le chat di gruppo. Ora, in cima alla schermata, comparirà un indicatore “Online” che dice quante persone sono disponibili a chiacchierare in quel momento.

Sempre per le chat di gruppo, arriva la possibilità di evidenziare alcune notifiche. Con il nuovo setting “Notifica per”, puoi scegliere di ricevere avvisi solo per le @menzioni, le risposte e i messaggi dei contatti salvati. Oppure, si può optare per “Tutti” e non perdersi nemmeno un ping.

Chi ha un iPhone, ora può scansionare e inviare documenti direttamente da WhatsApp. Basta selezionare “scansiona documento” tra le opzioni di allegato e seguire i passaggi per scansionare, ritagliare e salvare il file. Addio alle app di terze parti! Gli utenti iPhone possono anche impostare WhatsApp come app predefinita per messaggi e chiamate. E se durante una videochiamata si vuole dare un’occhiata più da vicino, basta fare il gesto di “pizzico” per zoomare. Piccoli dettagli che fanno la differenza.

Anche le videochiamate migliorano, diventando più affidabili e di qualità superiore. Tradotto: meno chiamate che si interrompono e video che si bloccano. Grazie al miglioramento della rilevazione della larghezza di banda, ci si potrà godere più videochiamate in HD.

Finora, si potevano creare eventi solo nelle chat di gruppo. Ma con l’ultimo update, WhatsApp permette di farlo anche nelle conversazioni a due. E non è finita qui: ora si può rispondere “forse” all’RSVP, invitare un accompagnatore, aggiungere data e ora di fine evento e appuntare gli eventi per trovarli più facilmente. Praticamente, un mini-Google Calendar integrato.

Se si sta chiacchierando con un amico e si vuole includere in una chiamata già iniziata, nessun problema. Basta toccare l’icona della chiamata in alto allo schermo e selezionare “Aggiungi alla chiamata”. Un modo semplice per creare conference call al volo.

I canali WhatsApp si fanno smart

Anche i canali ricevono tre aggiornamenti. Gli amministratori possono registrare e condividere brevi video con i follower e condividere codici QR unici che linkano direttamente al loro canale. Inoltre, si può ottenere un riassunto scritto degli aggiornamenti vocali dei canali, così ci si può metterti in pari anche quando si è in giro e non si ha tempo di ascoltare ogni singolo messaggio.