iPhone, WhatsApp come app predefinita per chiamate e SMS

L’ultimo aggiornamento della popolare app di messaggistica porta una novità molto attesa. La possibilità per chi ha un iPhone di impostare WhatsApp come app predefinita per chiamate e SMS. Finora, gli utenti erano costretti a utilizzare le app native di Apple per funzioni basilari come telefonate e messaggi. Ora, invece, possono finalmente scegliere.

Con questa novità, WhatsApp lancia il guanto di sfida a iMessage e FaceTime di Apple. Forte dei suoi 2 miliardi di utenti attivi mensili, l’app di Meta punta a conquistare ancora più spazio sugli iPhone. Lo scopo è chiaro: diventare il punto di riferimento per tutte le comunicazioni.

WhatsApp ora può essere l’app predefinita su iPhone

Apple aveva già annunciato che avrebbe permesso agli utenti iPhone dell’Unione Europea di cambiare le loro app predefinite per telefono e messaggi. Poi ha deciso di estendere questa opzione a tutti con iOS 18.2. E ora, finalmente, WhatsApp coglie l’occasione al volo.

Come attivare WhatsApp come app predefinita? Semplicissimo, basta seguire questi passaggi:

Aggiornare WhatsApp alla versione 25.8.74 o successiva;

Andare su Impostazioni > App > App predefinite;

Selezionare le opzioni “Messaggistica” e “Chiamate”;

Scegliere WhatsApp dalla lista delle app alternative.

E voilà! D’ora in poi, quando si tocca un numero di telefono su una pagina web o si seleziona il pulsante “messaggio” dalla propria lista contatti, l’iPhone aprirà automaticamente WhatsApp.

Una svolta per gli utenti business

Questa nuova funzione potrebbe essere utile soprattutto per chi usa WhatsApp per lavoro. Impostando l’app come predefinita, è più facile e veloce gestire tutte le comunicazioni da un’unica piattaforma, senza dover passare da un’app all’altra continuamente.