WhatsApp: nuovo pulsante per chat vocali nei gruppi

Dopo aver semplificato la condivisone di foto e video sui social, WhatsApp sta implementando un’altra bella novità: un nuovo pulsante per avviare rapidamente una chat vocale all’interno dei gruppi.

WhatsApp: avviare le chat vocali nei gruppi diventa più facile

La funzionalità è disponibile nella celebre app di messaggistica già da tempo, ma sino a questo momento era necessario aprire la schermata informativa della chat di gruppo per essere avviata.

Con l’ultimo aggiornamento in distribuzione, precisamente con la versione 2.24.25.22 di WhatsApp beta per Android, invece, le cose vengono nettamente semplificate, grazie al summenzionato nuovo pulsante per l’avvio delle chat vocali nei gruppi, collocato direttamente sopra il pulsante adibito all’invio dei messaggi vocali.

Un numero limitato di beta tester potrebbe altresì essere in grado di avviare una chat vocale facendo scorrere verso l’alto la conversazione all’interno di un gruppo. Quando l’utente effettua questa gesture, la chat vocale inizierà automaticamente. Questo nuovo approccio basato sui gesti fornisce un’alternativa rapida e intuitiva per avviare chat vocali, in quanto rende più facile per gli utenti parlare dal vivo.

La novità, però, non è solo questa. Il nuovo tasto, infatti, estendere la funzione a cui fa riferimento anche ai gruppi costituiti da pochi partecipanti. In precedenza, invece, le chat vocali erano un’esclusiva dei gruppi con almeno 32 utenti.

Premendo sul nuovo pulsante gli utenti WhatsApp possono avviare una chat vocale silenziosa all’interno del gruppo, senza disturbare gli altri utenti che riceveranno semplicemente una notifica che li invita a partecipare. Volendo, comunque, è possibile avvisare tutti i membri del gruppo una volta avviata una chat vocale. Se nessun utente del gruppo partecipa alla chat vocale entro 60 minuti, questa viene chiusa automaticamente.