WhatsApp semplifica condivisione di foto e video sui social

Quante volte sarà capitato di voler condividere un messaggio, una foto o un video di WhatsApp su un’altra app, come Instagram o Facebook? Per farlo, bisogna prima scaricare il contenuto o il messaggio e poi caricarlo manualmente. Una noia incredibile. Ma presto questo processo potrebbe diventare molto più semplice. Con la nuova funzione in arrivo, basterà un tap per condividere quel meme o quella foto dove ci pare, senza lasciare la chat.

Condivisione veloce di foto e video da WhatsApp verso altre app Social

Ci sarà una barra nella parte inferiore della schermata, con tutte le app più popolari: Instagram, Facebook, X e Snapchat. La barra apparirà quando si vuole condividere qualcosa. E se le app mostrate nella barra non bastassero, nessun problema: ci sarà un pulsante “Altro” che mostra tutte le opzioni disponibili. Con un solo tap, il contenuto verrà inviato direttamente, senza bisogno di passaggi intermedi.

Questa nuova funzione ci farà risparmiare un sacco di tempo e fatica. Niente più download inutili, niente più passaggi extra. Potremo condividere le nostre storie su Instagram e Facebook in un attimo, senza mai uscire da WhatsApp.

Link dedicati per condividere i canali

Ma le novità non finiscono qui. WhatsApp sta lavorando anche per rendere più facile la condivisione dei contenuti dei canali. Per condividere un aggiornamento da un canale, l’app creerà automaticamente un link unico, pronto per essere condiviso ovunque si voglia.

Per ora, la nuova barra inferiore è stata avvistata solo nella versione beta 2.24.25.20 dell’app Android di WhatsApp. Non sappiamo ancora quando sarà rilasciata ufficialmente e se e quando arriverà anche su iOS. Nel frattempo, però, WhatsApp continua a stupirci con altre novità interessanti, come la possibilità di condividere i canali con i codici QR e di trascrivere i messaggi vocali ricevuti. Insomma, WhatsApp sembra proprio intenzionata a rendere la nostra vita online sempre più semplice e immediata.