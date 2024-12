WhatsApp: in arrivo codici QR per i canali su iPhone e Android

WhatsApp ha trovato la soluzione perfetta per semplificare la vita a chi gestisce un canale sulla piattaforma: i codici QR! La funzione per unirsi a un canale senza link era stata già avvistata a ottobre, ma non era disponibile per i beta tester.

WhatsApp semplifica la condivisione dei canali con i codici QR

Grazie a questa funzione, ora in fase di test per alcuni fortunati utenti delle versioni beta per iOS (v24.24.10.76) e Android (v2.24.25.7), gli admin dei canali potranno generare dei QR code personalizzati direttamente dalle opzioni di condivisione nella schermata delle info del canale. E per gli utenti cosa cambia? Semplice: basterà inquadrare il codice con la fotocamera del proprio smartphone per visualizzare il canale e decidere se seguirlo o meno. Addio link da copiare e incollare!

È un’idea geniale per chi fa marketing. Supponiamo di avere un negozio fisico come una libreria o un negozio di scarpe, e di voler tenere aggiornati i clienti sulle ultime novità. Con il codice QR del proprio canale WhatsApp stampato su volantini, biglietti da visita o esposto in vetrina, chiunque potrà accedere ai contenuti senza troppi “sbattimenti”, come si dice oggi. Fantastico, no?

Non solo canali: le altre novità in arrivo

Ma le sorprese non finiscono qui. WhatsApp sta lavorando anche ad altre funzioni interessanti, come la possibilità di aggiungere messaggi personalizzati ai contenuti inoltrati, un nuovo tema chiaro minimal per Android, l’opzione per eliminare i filtri delle chat pre-impostati e una funzione anti-spam per disiscriversi dai messaggi da parte di account business a cui non si è più interessati.