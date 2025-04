La promo che aspettavi: Dyson V11 Advanced con il 33% di sconto

Per la pulizia della casa, Dyson è il marchio a cui fare riferimento. In questi anni si è contraddistinto per proporre modelli innovativi in grado di migliorare e semplificare le pulizie domestiche. L’aspirapolvere Dyson V11 Advanced è uno dei prodotti di punta dell’azienda britannica ed è ora in offerta su Amazon con il 33% di sconto.

3 ragioni per scegliere l’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced

Potenza di aspirazione superiore

Tecnologia intelligente con display LCD

Autonomia fino a 60 minuti

L’aspirapolvere potente, intelligente e versatile

Avere in casa il Dyson V11 Advanced ti rivoluziona completamente il concetto di pulizia, sia dei pavimenti che dei punti più difficili da raggiungere. In particolare, il Dyson V11 Advanced è efficace perché cattura lo sporco su qualsiasi superficie, senza conoscere ostacoli o limitazioni

Inoltre prevede una spazzola con un sistema a palette anti-groviglio che rimuove automaticamente i peli di animali e i capelli dal rullo della spazzola. Il tutto mentre stai utilizzando l’aspirapolvere. Così non rischi che la spazzola si blocchi o si danneggi e non dovrai nemmeno faticare per pulirla.

Da questo punto di vista il Dyson V11 Advanced è eccellente anche grazie al serbatoio dotato di un meccanismo di espulsione completamente igienico e pratico grazie al quale non entrerai mai in contatto con la sporcizia.

Ideale per chi…

Desidera un’aspirapolvere potente e versatile per la pulizia quotidiana di tutta la casa.

Ha animali domestici e necessita di una spazzola efficace per rimuovere i peli da tappeti e pavimenti

Apprezza le tecnologie intelligenti che ottimizzano le prestazioni e forniscono informazioni utili durante l’uso

Facile da utilizzare, leggero da manovrare, semplice da ricaricare: il Dyson V11 Advanced è uno di quei prodotti che proprio non può mancare in casa. La differenza rispetto agli aspirapolvere tradizionali è impressionante. Con il 33% di sconto puoi finalmente averlo a soli 399€ e rivoluzionare (in meglio) le abitudini di pulizia della tua casa.