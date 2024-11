WhatsApp, si potrà aggiungere un messaggio ai contenuti inoltrati

WhatsApp ci sta lavorando da un po’, e finalmente sta per arrivare: potremo aggiungere un nostro messaggio personale quando inoltriamo qualcosa.

Quante volte capita di ricevere un meme divertente o un articolo interessante e di volerlo condividere con i propri amici, magari con un vostro commento ironico o una riflessione seria? O di dover girare un documento di lavoro a un collega, con delle istruzioni specifiche? Finora, dovevamo accontentarci di inoltrare il messaggio così com’era, e semmai scrivere un messaggio a parte per commentarlo. Ma presto non sarà più così.

Inoltro WhatsApp con messaggio personale

Secondo i rumors (grazie WABetaInfo, sempre sul pezzo!), alcuni utenti fortunati che hanno l’ultima versione beta di WhatsApp per Android hanno già iniziato a smanettare con questa nuova funzione. La cosa più interessante, è che l’inoltro non vale solo per foto, video e GIF come prima, ma per qualsiasi tipo di contenuto: testi, documenti, link… Insomma, ci potremo sbizzarrire!

Quante volte un messaggio inoltrato rischia di essere frainteso o decontestualizzato? Con un commento invece, si può chiarire il senso, aggiungere un’opinione o fare una battuta. E se si inoltra qualcosa che ci è stato girato, si potrà decidere se tenere anche il commento di chi ce l’ha mandato, modificarlo o eliminarlo del tutto. Insomma, avremo il controllo totale sulla catena di Sant’Antonio digitale…

Le altre novità di WhatsApp

La possibilità di personalizzare i messaggi inoltrati è solo una delle tante sorprese che WhatsApp ha in serbo per noi. Si vocifera di un restyling delle chat, con nuovi temi e la possibilità di filtrare i messaggi in modo più veloce. E poi, pare che stia lavorando anche a una funzione di ricerca delle immagini sul web in stile Google Lens, e a un sistema anti-spam per evitare messaggi molesti da aziende e call center.