WhatsApp, nuovi temi e 20 colori diversi per le chat

Individuata nella beta di WhatsApp iOS v24.20.71, la piattaforma consente ora ad alcuni utenti di scegliere tra 22 diversi temi per le chat e 20 colori per personalizzare conversazioni specifiche. Questa funzione è stata individuata in fase di sviluppo anche per gli utenti Android.

WhatsApp, arrivano nuovi temi e colori per personalizzare chat specifiche

Le nuove opzioni di personalizzazione sono accessibili tramite le impostazioni dell’app. Gli utenti possono selezionare un tema di chat predefinito che verrà applicato a tutte le conversazioni, dando una sensazione di coerenza all’interno di WhatsApp. Ma chi vuole fare una distinzione tra chat personali, chat di lavoro e chat di gruppo, c’è la possibilità di scegliere temi diversi per conversazioni specifiche. Questa funzionalità consente agli utenti di adattare l’aspetto delle loro chat in base alle proprie preferenze e necessità.

Sfondi automatici e opzioni di personalizzazione aggiuntive

Quando un utente seleziona un tema, WhatsApp applica automaticamente uno sfondo basato sul colore scelto, assicurando che l’estetica della chat si armonizzi perfettamente con il tema. Tuttavia, per coloro che desiderano un ulteriore livello di personalizzazione, l’app offre anche la possibilità di scegliere uno sfondo diverso in base ai propri gusti.

Privacy al primo posto con i temi visibili solo all’utente

WhatsApp ha implementato le impostazioni dei temi salvaguardando la privacy degli utenti. Quando un utente seleziona e applica un tema personalizzato, questo sarà visibile solamente sul suo dispositivo, senza influire in alcun modo sull’interfaccia visualizzata dagli altri partecipanti alla conversazione.

La scelta del tema perciò lascia inalterata la visualizzazione per i destinatari delle chat. In questo modo, WhatsApp garantisce che ogni persona possa scegliere liberamente il tema di suo gradimento, senza imporre alcun cambiamento ai contatti con cui comunica.

Disponibilità dei nuovi temi e colori su WhatsApp

La funzionalità è attualmente in fase di test e disponibile per un numero limitato di utenti attraverso l’App Store e l’applicazione TestFlight, compresi coloro che partecipano al programma beta. Si prevede che l’aggiornamento verrà gradualmente esteso a tutti gli utenti iOS nei prossimi giorni, offrendo a un pubblico più vasto la possibilità di godere di queste nuove opzioni di personalizzazione.