WhatsApp, in arrivo i link di chiamata dalle chat di gruppo

Nel 2022 WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che permetteva agli utenti di creare link di chiamata. Battezzata “Call Links“, permetteva a chiunque avesse un link di partecipare a una conversazione audio o video. A distanza di due anni, il servizio di messaggistica istantanea offrirà un nuovo modo di creare link di chiamata, semplificandone notevolmente l’utilizzo.

Su WhatsApp si potranno creare link per le chiamate direttamente dalle chat di gruppo

Al momento, per generare un link di chiamata è necessario accedere alla scheda Chiamate di WhatsApp e fare tap su “Nuovo link alla chiamata”. Per semplificare un po’ le cose, ma anche per offrire nuove opzioni ai suoi utenti, Meta sta per introdurre la possibilità di creare un link di chiamata direttamente dalle chat di gruppo. Questa nuova funzione è stata individuata come al solito da WABetaInfo nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android (2.24.19.14).

In particolare, quando si è in una conversazione di gruppo, si vedrà apparire la nuova funzione nella parte inferiore dello schermo. Facendo clic su di essa, si genera e si condivide un link di chiamata con tutti i membri del gruppo in questione. Si tratta di una funzione molto pratica, poiché non sarà più necessario avvisare tutti i partecipanti per avviare una chiamata. Invece, ogni persona può scegliere se partecipare o meno alla discussione facendo clic sul link di invito.

Quali sono le novità di WhatsApp?

Per il momento, la funzionalità dei link di chiamata nelle chat di gruppo è ancora in fase di sviluppo. Dovremo quindi avere pazienza prima che sia disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp.

In ogni caso, questa non è l’unica novità che Meta ha in serbo per noi. Il servizio di messaggistica con oltre due miliardi di utenti offrirà presto un modo migliore per sincronizzare i contatti tra i diversi account. La versione web dell’applicazione consentirà anche di scegliere un nome utente, in modo da non dover condividere il proprio numero di telefono e limitare i messaggi di spam.