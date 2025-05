Addio a Mozilla Firefox senza i soldi di Google?

Mozilla potrebbe abbandonare il mercato dei browser, se al termine del processo sui rimedi verrà imposto a Google di interrompere gli accordi relativi all’uso del motore di ricerca. Durante la sua testimonianza, il Chief Financial Officer Eric Muhlheim ha dichiarato che Firefox potrebbe scomparire senza il contributo economico dell’azienda di Mountain View.

Un rischio per l’esistenza di Firefox

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il monopolio è stato ottenuto anche tramite gli accordi con Apple, Samsung, Mozilla e altre aziende che prevedono Google come motore di ricerca predefinito nel browser. Firefox è un concorrente di Chrome, ma senza il denaro ricevuto da Google potrebbe scomparire.

Il browser contribuisce per il 90% alle entrate di Mozilla e circa l’85% di queste entrate deriva dall’accordo con Google. In pratica, l’organizzazione non avrebbe più le risorse economiche per sviluppare Firefox, come aveva già sottolineato il Presidente Mark Surman.

Mozilla potrebbe sottoscrivere un accordo con Microsoft per Bing, ma senza un’offerta di Google otterrebbe una cifra inferiore. Inoltre, Bing non monetizza il traffico in modo efficiente come Google. Tra il 2014 e il 2017, Mozilla ha usato Yahoo come motore di ricerca predefinito e gli utenti hanno scelto un altro browser.

Mozilla non offre un “choice screen” per il motore di ricerca, ma gli utenti possono usare diverse alternative a Google. Eric Muhlheim ha inoltre evidenziato che Gecko è l’unico motore di rendering cross-platform alternativo a Chromium (WebKit funziona solo sui dispositivi Apple). In caso di annullamento del contratto con Google, lo sviluppo di Gecko potrebbe essere interrotto.

L’eventuale fine dell’accordo avrà un impatto minimo sui conti di Apple, visto che possiede altre fonti di guadagno (sistemi operativi, app store e hardware). Per Mozilla avrebbe invece conseguenze drammatiche.