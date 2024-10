WhatsApp: in arrivo la ricerca di immagini sul web

WhatsApp sta sviluppando una serie di nuove funzioni che dovrebbero essere introdotte con i prossimi aggiornamenti. Tra queste, spicca la possibilità di personalizzare le conversazioni con 22 temi e 20 colori diversi, sia su iOS che su Android, e una funzione di notifica per le chat di gruppo che avviserà gli utenti solo in caso di risposte dirette o menzioni. Ma le novità non finiscono qui.

WhatsApp lancia la ricerca delle immagini sul web per verificare l’autenticità

Una delle funzionalità più interessanti su cui WhatsApp sta lavorando attualmente, è la possibilità di cercare le immagini ricevute direttamente sul web. Grazie a questa opzione, accessibile dal menu a tre puntini nell’angolo in alto a destra di un’immagine aperta, gli utenti potranno verificarne l’autenticità e l’originalità, distinguendo anche tra contenuti reali e quelli generati dall’intelligenza artificiale. Uno strumento prezioso per identificare immagini fuorvianti o false che circolano sulla piattaforma.

Collaborazione con Google per la ricerca delle immagini nel rispetto della privacy

Per realizzare questa funzione, WhatsApp si affida all’algoritmo di Google, che confronta l’immagine caricata con fonti simili per fornire rapidamente informazioni rilevanti. Tuttavia, la privacy degli utenti rimane una priorità assoluta: le immagini inviate a Google per la ricerca non vengono memorizzate o elaborate da WhatsApp, garantendo così la massima riservatezza. Inoltre, la funzione di ricerca è completamente facoltativa e può essere utilizzata su qualsiasi immagine ricevuta, sia da amici che attraverso messaggi inoltrati.

Verifica dell’autenticità dei link e disponibilità delle nuove funzionalità

Oltre alla ricerca delle immagini, WhatsApp sta testando anche una funzione per verificare l’autenticità dei link presenti nei messaggi inoltrati di frequente. Entrambe le funzionalità saranno a discrezione dell’utente, che avrà il pieno controllo sulla condivisione dei propri dati.

Attualmente, queste novità sono ancora in fase di sviluppo e non sono disponibili nemmeno per gli utenti beta. Tuttavia, è probabile che vengano integrate in un futuro aggiornamento dell’app, insieme ad altre interessanti migliorie che WhatsApp sta mettendo a punto per offrire un’esperienza sempre più completa e sicura ai suoi utenti.