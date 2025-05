Il notebook perfetto costa meno di 250€ ed è Lenovo, occasione Amazon

Se vuoi un notebook da portare sempre con te per lavorare e per studiare, il modello Lenovo IdeaPad Slim 3 fa al caso tuo. È economico, di buona fattura e con tutto ciò di cui hai bisogno. In particolare è sottile e monta il sistema operativo Chrome OS così è anche scattante e pronto ad offrirti ogni pregio. Se lo vuoi è tuo con soli 249 euro su Amazon invece di 299€ grazie allo sconto del 17%. Aggiungilo al carrello e acquistalo al volo.

Lenovo IdeaPad Slim 3, il notebook definitivo

È un dispositivo economico ma perfetto per passare qualche ora al computer, guardare contenuti in streaming, studiare e persino per lo smart working se non ti occorrono prestazioni ultra. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook definitivo con sistema operativo Chrome OS che è facile e intuitivo da utilizzare. Inoltre tieni a mente che questo è un prodotto esclusiva Amazon quindi non lo trovi altrove.

Detto questo, hai a disposizione uno schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD che rende ogni dettaglio realistico e vivido. Colori brillanti e luminosità eccellente. Con 8GB di RAM e 128GB di memoria su SSD hai quel che ti occorre a portata di mano e grazie al chip di sicurezza Titan C2 non dovrai mai preoccuparti di virus e minacce poiché non possono farti niente. Se ti occorre un po’ di intelligenza artificiale, chiedi a Gemini quel che ti serve e rimani sempre aggiornato con gli update in background che ti fanno stare sempre sul pezzo. Altra caratteristica di punta? Hai tanta autonomia dalla tua parte e rapidità a partire dall’avvio.

Con soli 249 euro su Amazon, il Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook di cui non privarti. Approfitta dello sconto del 17% e acquistalo ora con un click.