 HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a soli 55€ è un affare
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HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a soli 55€ è un affare

L'HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) è in offerta su eBay a soli 55€ circa e pagabile in comode rate, un vero affare.
HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a soli 55€ è un affare
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L'HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) è in offerta su eBay a soli 55€ circa e pagabile in comode rate, un vero affare.
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Ormai i prodotti ricondizionati sono un’ottima soluzione per ottenere dei dispositivi a molto meno del loro prezzo senza sacrificare la qualità e oggi ti segnaliamo un’offerta speciale. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello l’HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a soli 55,99 euro, invece che 149,90 euro, inserendo il codice promozionale FRITPSPRM26 al momento del pagamento.

Anche se su eBay non viene segnalato considera che il prezzo di listino è proprio quello che vedi sopra e lo puoi visualizzare sullo store ufficiale. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 94 euro sul totale. E puoi anche pagare in tre comode rate da 19,99 euro a interessi zero con Klarna.

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HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a prezzo shock

Questo HONOR Watch 4 è un ricondizionato eccellente con garanzia di 12 mesi ed è perfettamente funzionante come il nuovo con una batteria che ha almeno l’80% della durata. È uno smartwatch straordinariamente performante e ti dà la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

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Puoi avvalerti di moltissime modalità sportive per tenerti in forma ed è in grado di monitorare ogni momento della giornata restituendo dati precisi. Offre un design elegante e robusto con una generoso display a colori AMOLED da 1,75 pollici e un peso di circa 32 grammi senza cinturino. In più è resistente all’acqua e alla polvere fino a 50 metri di profondità permettendoti così di usarlo tranquillamente per nuotare al mare e in piscina. Ha il GPS incluso e si collega in modalità Bluetooth al tuo smartphone.

Acquistalo in offerta su eBay

Non perdere altro tempo a leggere perché un’occasione così allettante è difficile che duri ancora molto. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a soli 55,99 euro, invece che 149,90 euro, inserendo il codice promozionale FRITPSPRM26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mag 2026

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