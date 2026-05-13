HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a soli 55€ è un affare

Ormai i prodotti ricondizionati sono un’ottima soluzione per ottenere dei dispositivi a molto meno del loro prezzo senza sacrificare la qualità e oggi ti segnaliamo un’offerta speciale. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello l’HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a soli 55,99 euro, invece che 149,90 euro, inserendo il codice promozionale FRITPSPRM26 al momento del pagamento.

Anche se su eBay non viene segnalato considera che il prezzo di listino è proprio quello che vedi sopra e lo puoi visualizzare sullo store ufficiale. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 94 euro sul totale. E puoi anche pagare in tre comode rate da 19,99 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a prezzo shock

Questo HONOR Watch 4 è un ricondizionato eccellente con garanzia di 12 mesi ed è perfettamente funzionante come il nuovo con una batteria che ha almeno l’80% della durata. È uno smartwatch straordinariamente performante e ti dà la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Puoi avvalerti di moltissime modalità sportive per tenerti in forma ed è in grado di monitorare ogni momento della giornata restituendo dati precisi. Offre un design elegante e robusto con una generoso display a colori AMOLED da 1,75 pollici e un peso di circa 32 grammi senza cinturino. In più è resistente all’acqua e alla polvere fino a 50 metri di profondità permettendoti così di usarlo tranquillamente per nuotare al mare e in piscina. Ha il GPS incluso e si collega in modalità Bluetooth al tuo smartphone.

Non perdere altro tempo a leggere perché un’occasione così allettante è difficile che duri ancora molto. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo HONOR Watch 4 (ricondizionato eccellente) a soli 55,99 euro, invece che 149,90 euro, inserendo il codice promozionale FRITPSPRM26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.