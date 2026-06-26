Wikipedia ha bandito il cofondatore Larry Sanger: cosa è successo

Larry Sanger, uno dei cofondatori di Wikipedia, è stato bandito dall’enciclopedia. È accusato di aver cercato di influenzare un dibattito interno incoraggiando persone esterne a partecipare.

Wikipedia ha appena bandito uno dei suoi cofondatori: ecco di cosa è accusato

Colpo di scena per Larry Sanger, uno dei fondatori di Wikipedia. Dal 23 giugno non può più modificare gli articoli dell’enciclopedia, il suo account è stato bloccato a tempo indeterminato dopo che la comunità ha raggiunto un consenso sul ban. È accusato di aver cercato di influenzare discussioni interne coinvolgendo persone esterne, e di non contribuire più in modo costruttivo.

Su X, Larry Sanger denuncia che il ban è avvenuto senza giusto processo, e che tutti i suoi giudici si erano autoproclamati e lo odiavano. Dietro il blocco però, c’è un post che forse ha oltrepassato il limite. Larry Sander voleva il riconoscimento del suo WikiProject sulla diversità intellettuale. E, il 19 giugno, ha scritto questo sul suo account X: I wikipediani stanno attualmente discutendo se il “WikiProject Intellectual Diversity” che ho proposto debba essere autorizzato a diventare un WikiProject ufficiale (club/gruppo di collaboratori). Molti si oppongono. Molti altri sono favorevoli .

Well, that’s that—I’ve been blocked by Wikipedia “indefinitely” for unstated reasons, by the “consensus” of a mob. There was no due process, no prosecutor, no dispassionate judge, no jury, no interpretation of law. All my judges were self-selected and hated me. 🤣 pic.twitter.com/N57BRWTG4K — Larry Sanger (@lsanger) June 22, 2026

E lui era ben consapevole che quel post avrebbe potuto costargli caro. Infatti, quando una persona gli ha chiesto se potesse unirsi al movimento, il cofondatore ha risposto che, se avesse risposto a quella domanda, le mamme da cortile che dettano legge su Wikipedia avrebbero potuto bloccarlo. In altre parole, Sanger sapeva di muoversi su un terreno scivoloso, ma riteneva di non aver violato le regole.

Let's just say that if I answer that question one way or another, the playground moms who rule Wikipedia might block me. 😂😂 — Larry Sanger (@lsanger) June 19, 2026

Certo, che definire gli editor più influenti della piattaforma “mamme da cortile”, non è stata proprio una genialata…