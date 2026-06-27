 Le Cialde e Capsule più buone di Caffè Borbone in promo su eBay
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Le Cialde e Capsule più buone di Caffè Borbone in promo su eBay

Oggi puoi bere un buon espresso come quello del bar direttamente a casa tua grazie alla cialde e capsule Caffè Borbone in promo su eBay.
Le Cialde e Capsule più buone di Caffè Borbone in promo su eBay
Tecnologia Casa e Domotica
Oggi puoi bere un buon espresso come quello del bar direttamente a casa tua grazie alla cialde e capsule Caffè Borbone in promo su eBay.
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Oggigiorno è possibile bere un buon espresso, proprio come quello del bar, direttamente a casa tua o in ufficio grazie alle cialde e capsule di Caffè Borbone. Le trovi in offerta speciale su eBay a un prezzo davvero competitivo. Approfittane visto che sono con consegna gratuita e hai anche il tasso zero incluso per ordini superiori a 30 euro.

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 74 euro!

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA

74,0089,30€-17%
Vedi l’offerta

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 77 euro!

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400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA

77,0094,62€-19%
Vedi l’offerta

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 46,75 euro!

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300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

46,7560,17€-22%
Vedi l’offerta

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu a soli 51,75 euro!

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Pubblicato il 27 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
27 giu 2026
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