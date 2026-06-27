Le Cialde e Capsule più buone di Caffè Borbone in promo su eBay

Oggigiorno è possibile bere un buon espresso, proprio come quello del bar, direttamente a casa tua o in ufficio grazie alle cialde e capsule di Caffè Borbone. Le trovi in offerta speciale su eBay a un prezzo davvero competitivo. Approfittane visto che sono con consegna gratuita e hai anche il tasso zero incluso per ordini superiori a 30 euro.
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 74 euro!
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 77 euro!
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA
300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 46,75 euro!
300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis
300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu a soli 51,75 euro!