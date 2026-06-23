Questo climatizzatore portatile Wi-Fi è in sconto per il Prime Day

È difficile ricordare un inizio estate più caldo di questo: combatti le temperature elevate con l’offerta di Amazon su Olimpia Splendid Dolceclima Aira 12 S. In occasione del Prime Day che ha preso il via oggi, l’e-commerce sta proponendo il climatizzatore portatile Wi-Fi al prezzo più basso di sempre. Ti aiuterà a raffrescare gli ambienti della casa.

L’offerta di Amazon su Olimpia Splendid Dolceclima Aira 12 S

Ha una potenza di 12.000 BTU/h, è in classe energetica A per ridurre i consumi e utilizza il gas R290. La connettività wireless integrata consente di programmarlo e controllarlo anche da remoto, in stile smart home. Funziona con diverse modalità: raffrescamento, deumidificazione e ventilazione, trattando l’aria con un sistema a filtrazione a doppio stadio che abbina al filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) un filtro HEPA con un’efficacia del 99,9% sulle particelle PM 2.5 e del 99,7% sulle PM 0.3. Inoltre, grazie al flap motorizzato, quella purificata viene distribuita efficacemente in tutto l’ambiente. Lo si può installare al muro o alla finestra, grazie al kit incluso. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Oggi puoi portare a casa Dolceclima Aira 12 S di Olimpia Splendid al prezzo finale di 359 euro. È il più basso da quando il climatizzatore portatile Wi-Fi è in vendita sull’e-commerce, grazie allo sconto applicato in automatico.

Grazie al mese di prova che ti offre Amazon, puoi accedere senza spese a tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime. Uno su tutti? La possibilità di approfittare degli sconti del Prime Day, l’evento andrà avanti fino al 26 giugno.