 Questo climatizzatore portatile Wi-Fi è in sconto per il Prime Day
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Questo climatizzatore portatile Wi-Fi è in sconto per il Prime Day

Olimpia Splendid Dolceclima Aira 12 S è in offerta su Amazon per il Prime Day, al prezzo più basso mai visto da quando è sull'e-commerce.
Questo climatizzatore portatile Wi-Fi è in sconto per il Prime Day
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Olimpia Splendid Dolceclima Aira 12 S è in offerta su Amazon per il Prime Day, al prezzo più basso mai visto da quando è sull'e-commerce.
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È difficile ricordare un inizio estate più caldo di questo: combatti le temperature elevate con l’offerta di Amazon su Olimpia Splendid Dolceclima Aira 12 S. In occasione del Prime Day che ha preso il via oggi, l’e-commerce sta proponendo il climatizzatore portatile Wi-Fi al prezzo più basso di sempre. Ti aiuterà a raffrescare gli ambienti della casa.

Compra il climatizzatore portatile Wi-Fi in sconto

L’offerta di Amazon su Olimpia Splendid Dolceclima Aira 12 S

Ha una potenza di 12.000 BTU/h, è in classe energetica A per ridurre i consumi e utilizza il gas R290. La connettività wireless integrata consente di programmarlo e controllarlo anche da remoto, in stile smart home. Funziona con diverse modalità: raffrescamento, deumidificazione e ventilazione, trattando l’aria con un sistema a filtrazione a doppio stadio che abbina al filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) un filtro HEPA con un’efficacia del 99,9% sulle particelle PM 2.5 e del 99,7% sulle PM 0.3. Inoltre, grazie al flap motorizzato, quella purificata viene distribuita efficacemente in tutto l’ambiente. Lo si può installare al muro o alla finestra, grazie al kit incluso. Scopri di più nella scheda del prodotto.

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Oggi puoi portare a casa Dolceclima Aira 12 S di Olimpia Splendid al prezzo finale di 359 euro. È il più basso da quando il climatizzatore portatile Wi-Fi è in vendita sull’e-commerce, grazie allo sconto applicato in automatico.

EsclusivaPrimeDay
Olimpia Splendid - 02666 Dolceclima Aira 12 S NW, Climatizzatore portatile, 12000 BTU/h max, Classe Energetica A, 2.9kW, Natural Gas R290, Wifi Integrato

Olimpia Splendid – 02666 Dolceclima Aira 12 S NW, Climatizzatore portatile, 12000 BTU/h max, Classe Energetica A, 2.9kW, Natural Gas R290, Wifi Integrato

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Grazie al mese di prova che ti offre Amazon, puoi accedere senza spese a tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime. Uno su tutti? La possibilità di approfittare degli sconti del Prime Day, l’evento andrà avanti fino al 26 giugno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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