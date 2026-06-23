 Prime Day 2026: il robot Dreame con stazione all-in-one è in offerta
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Prime Day 2026: il robot Dreame con stazione all-in-one è in offerta

Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit pulisce e lava in autonomia con moci estensibili e stazione automatica: lo trovi in offerta al Prime Day.
Prime Day 2026: il robot Dreame con stazione all-in-one è in offerta
Tecnologia Casa e Domotica
Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit pulisce e lava in autonomia con moci estensibili e stazione automatica: lo trovi in offerta al Prime Day.
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Fra le tante offerte del Prime Day dedicate alla casa ce n’è una che vale la pena segnalare su queste pagine, interessando un vero e proprio dispositivo per la smart home: è la promozione in corso su Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti con caratteristiche avanzate come l’aspirazione da 25.000 Pa, una spazzola laterale, i moci estensibili, la stazione di pulizia automatica all-in-one PowerDock e il controllo vocale o tramite app.

Compra il robot Dreame in offerta

Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit a -120 euro nel Prime Day

Il sistema di lavaggio DuoScrub elimina facilmente lo sporco ed è adatto ad ambienti con animali domestici. Ci sono poi la tecnologia AceClean DryBoard e il braccio Dual Flex per raggiungere ogni punto delle stanze, agendo anche sui tappeti e su ogni altra superficie. La batteria interna garantisce fino a 231 minuti di funzionamento continuo, sufficienti per coprire ambienti da 156 metri quadrati e, quando necessario, l’unità torna automaticamente alla base per la ricarica. Scopri di più nella scheda del prodotto.

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Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit è in vendita al prezzo finale di soli 379 euro, con uno sconto di 120 euro (-20%) rispetto al listino ufficiale. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna senza spese aggiuntiva assicurate entro un paio di giorni.

EsclusivaPrimeDay
DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione da 25.000 Pa, Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App

DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione da 25.000 Pa, Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App

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Vedi l’offerta

Il Prime Day appena iniziato andrà avanti fino al 26 giugno. Per partecipare e approfittare degli sconti serve l’abbonamento Prime. Se non ce l’hai, con la prova gratis di 30 giorni risolvi il problema in pochi istanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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