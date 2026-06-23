Prime Day 2026: il robot Dreame con stazione all-in-one è in offerta

Fra le tante offerte del Prime Day dedicate alla casa ce n’è una che vale la pena segnalare su queste pagine, interessando un vero e proprio dispositivo per la smart home: è la promozione in corso su Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti con caratteristiche avanzate come l’aspirazione da 25.000 Pa, una spazzola laterale, i moci estensibili, la stazione di pulizia automatica all-in-one PowerDock e il controllo vocale o tramite app.

Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit a -120 euro nel Prime Day

Il sistema di lavaggio DuoScrub elimina facilmente lo sporco ed è adatto ad ambienti con animali domestici. Ci sono poi la tecnologia AceClean DryBoard e il braccio Dual Flex per raggiungere ogni punto delle stanze, agendo anche sui tappeti e su ogni altra superficie. La batteria interna garantisce fino a 231 minuti di funzionamento continuo, sufficienti per coprire ambienti da 156 metri quadrati e, quando necessario, l’unità torna automaticamente alla base per la ricarica. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit è in vendita al prezzo finale di soli 379 euro, con uno sconto di 120 euro (-20%) rispetto al listino ufficiale. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna senza spese aggiuntiva assicurate entro un paio di giorni.

Il Prime Day appena iniziato andrà avanti fino al 26 giugno. Per partecipare e approfittare degli sconti serve l’abbonamento Prime. Se non ce l’hai, con la prova gratis di 30 giorni risolvi il problema in pochi istanti.