Videocamere Tapo per la sicurezza della casa: le offerte del Prime Day

Tenere al sicuro la propria casa è una priorità per tutti. Fortunatamente la tecnologia viene in nostro aiuto e le videocamere Tapo servono proprio a questo. Qui è dove ti segnaliamo alcune di quelle in sconto al Prime Day, l’evento che è iniziato oggi su Amazon.

Prime Day 2026 taglia i prezzi delle videocamere Tapo

Partiamo dal modello Tapo C200, in sconto al prezzo di soli 17,99 euro (-40%). Adatto agli ambienti interni, integra visione notturna, riprese Full HD, audio bidirezionale, rilevamento del movimento con notifiche, allarme acustico e luminoso.

La versione successiva, Tapo C210, costa solo un euro in più: la trovi in sconto a 18,99 euro. Consigliamo questa che aggiunge la risoluzione 2K. Ha anche caratteristiche come il supporto ad Alexa, Assistente Google e uno slot per schede microSD fino a 512 GB.

Se non vuoi avere a che fare con i cavi di alimentazione, il kit di Tapo C410 include un pannello che permette alla telecamere di funzionare a energia solare. È in offerta per il Prime Day e la batteria da 6.400 mAh ha fino a 180 giorni di autonomia con una singola ricarica.

Stesso principio di funzionamento, ma specifiche avanzate per il kit di Tapo C610. Lo trovo in sconto per l’evento che prende il via oggi.

L’ultimo modello che segnaliamo è Tapo C560WS (in promozione a -33%) con movimento pan-tilt e visuale a 360 gradi, ideale per gli ambienti outdoor come giardini e cortili. Ce ne sono tanti altri, li trovi sfogliando il catalogo dell’e-commerce.

Per risparmiare con il Prime Day è necessario l’abbonamento Prime. Amazon permette di attivare 30 giorni gratis a chi non lo ha ancora fatto, così da poter provare tutti i vantaggi inclusi senza alcuna spesa.