 Prime Day: videocamere Tapo per la sicurezza della casa in offerta
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Videocamere Tapo per la sicurezza della casa: le offerte del Prime Day

Con il via al Prime Day 2026 sono iniziati gli sconti anche sulle telecamere Tapo per la videosorveglianza della casa: ecco tutti i modelli.
Videocamere Tapo per la sicurezza della casa: le offerte del Prime Day
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Con il via al Prime Day 2026 sono iniziati gli sconti anche sulle telecamere Tapo per la videosorveglianza della casa: ecco tutti i modelli.
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Tenere al sicuro la propria casa è una priorità per tutti. Fortunatamente la tecnologia viene in nostro aiuto e le videocamere Tapo servono proprio a questo. Qui è dove ti segnaliamo alcune di quelle in sconto al Prime Day, l’evento che è iniziato oggi su Amazon.

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Prime Day 2026 taglia i prezzi delle videocamere Tapo

Partiamo dal modello Tapo C200, in sconto al prezzo di soli 17,99 euro (-40%). Adatto agli ambienti interni, integra visione notturna, riprese Full HD, audio bidirezionale, rilevamento del movimento con notifiche, allarme acustico e luminoso.

EsclusivaPrimeDay
Tapo C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme acustico e luminoso integrato

Tapo C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme acustico e luminoso integrato

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17,9929,99€-40,01%

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La versione successiva, Tapo C210, costa solo un euro in più: la trovi in sconto a 18,99 euro. Consigliamo questa che aggiunge la risoluzione 2K. Ha anche caratteristiche come il supporto ad Alexa, Assistente Google e uno slot per schede microSD fino a 512 GB.

EsclusivaPrimeDay
Tapo C210 Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera Sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Storage su Cloud, MicroSD fino a 512GB, Funziona con Alexa e Google Assistant

Tapo C210 Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera Sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Storage su Cloud, MicroSD fino a 512GB, Funziona con Alexa e Google Assistant

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18,9922,99€-17,40%

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Se non vuoi avere a che fare con i cavi di alimentazione, il kit di Tapo C410 include un pannello che permette alla telecamere di funzionare a energia solare. È in offerta per il Prime Day e la batteria da 6.400 mAh ha fino a 180 giorni di autonomia con una singola ricarica.

EsclusivaPrimeDay
Tapo C410 KIT Telecamera WiFi Esterno ad Energia Solare, 2K 3MP, Batteria 6400mAh fino a 180 Giorni dopo una Singola Carica, Visione Notturna a Colori, Allarme Con Rilevamento del Movimento, IP65

Tapo C410 KIT Telecamera WiFi Esterno ad Energia Solare, 2K 3MP, Batteria 6400mAh fino a 180 Giorni dopo una Singola Carica, Visione Notturna a Colori, Allarme Con Rilevamento del Movimento, IP65

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49,9959,99€-16,67%

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Stesso principio di funzionamento, ma specifiche avanzate per il kit di Tapo C610. Lo trovo in sconto per l’evento che prende il via oggi.

EsclusivaPrimeDay
Tapo C610 KIT 2K 3MP Telecamera Wifi Esterno Senza Fili con Pannello Solare, 360° PTZ Videocamera Sorveglianza a Batteria 6700mAh, Rilevamento Umano, Visione Notturna a Colori, Tracciamento AI, IP65

Tapo C610 KIT 2K 3MP Telecamera Wifi Esterno Senza Fili con Pannello Solare, 360° PTZ Videocamera Sorveglianza a Batteria 6700mAh, Rilevamento Umano, Visione Notturna a Colori, Tracciamento AI, IP65

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69,9989,99€-22,22%

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L’ultimo modello che segnaliamo è Tapo C560WS (in promozione a -33%) con movimento pan-tilt e visuale a 360 gradi, ideale per gli ambienti outdoor come giardini e cortili. Ce ne sono tanti altri, li trovi sfogliando il catalogo dell’e-commerce.

EsclusivaPrimeDay
Tapo C560WS 4K 8MP Telecamera Wi-Fi Esterno Pan/Tilt, Smart AI, 360° Visuale, Visione Notturna a Colori Starlight, IP66, Allarme Sonoro e Luminoso, Wi-Fi 6 e Ethernet, Supporta MicroSD fino a 512 GB

Tapo C560WS 4K 8MP Telecamera Wi-Fi Esterno Pan/Tilt, Smart AI, 360° Visuale, Visione Notturna a Colori Starlight, IP66, Allarme Sonoro e Luminoso, Wi-Fi 6 e Ethernet, Supporta MicroSD fino a 512 GB

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Per risparmiare con il Prime Day è necessario l’abbonamento Prime. Amazon permette di attivare 30 giorni gratis a chi non lo ha ancora fatto, così da poter provare tutti i vantaggi inclusi senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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