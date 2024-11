WhatsApp: Meta lavora a nuove funzioni per ridurre lo spam

Su WhatsApp è finalmente in atto un cambiamento per limitare i fastidiosi messaggi di marketing aziendale. In base a quanto emerso nelle scorse ore, infatti, Meta sta testando nuove funzioni per WhatsApp Business che si riflettono anche sulla variante classica del servizio, le quali consentono di annullare direttamente l’iscrizione alle promozioni aziendali spam.

WhatsApp: nuove funzioni per ridurre le promozioni aziendali spam

Ad averlo rivelato è stata la redazione di TechCrunch che ha avuto modo di apprendere la cosa durante una conversazione con Nikila Srinivasan, VP of product management for messaging monetization presso Meta.

Srinivasan ha riferito: “Una cosa importante che facciamo è fornirti la trasparenza che stai interagendo con le aziende. Secondo, se non vuoi interagire con loro, il segnale più forte che puoi inviare è bloccarli e segnalarli. Questo ci aiuta a capire che non è un’azienda che vuoi sulla piattaforma. Oltre a ciò, stiamo iniziando a pensare a come possiamo dare più preferenze agli utenti per esprimere maggiori opinioni“.

Da una parte le nuove funzionalità per bloccare messaggi spam su WhatsApp serviranno alle aziende per comprendere come mai alcune loro campagne non sono in grado di soddisfare gli standard della piattaforma o degli utenti, mentre dall’altra contribuiranno a ridurre enormemente le truffe.

Secondo TechCrunch, la funzione di annullamento dell’iscrizione di Meta è in fase di test in beta e agisce permettendo di disattivare messaggi di marketing specifici invece di bloccare le attività a titolo definitivo. Questo segue altre misure di controllo dello spam, come il limite al numero di messaggi promozionali che una persona può ricevere.