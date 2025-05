Microsoft Teams: novità per chat e canali

Microsoft ha annunciato la disponibilità generale della nuova esperienza per chat e canali di Teams introdotta a fine ottobre 2024. I cambiamenti per l’interfaccia e le nuove funzionalità sono disponibili su desktop e mobile per gli utenti commerciali, quindi con abbonamento Microsoft 365. Nessuna novità per la versione gratuita che ha sostituito Skype.

Novità per chat e canali

La nuova esperienza è stata introdotta per semplificare l’interfaccia e migliorare la produttività. Dopo oltre sei mesi di test è disponibile agli utenti commerciali. Ora chat, canali e team sono tutti accessibili sotto Chat. È stata aggiunta la visualizzazione per le menzioni che permette di vedere rapidamente i messaggi indirizzati al singolo utente. Nella parte superiore i sono i filtri per chat, canali e messaggi non letti.

Gli utenti possono inoltre visualizzare i canali come lista, invece che per team. È anche possibile cambiare la posizione delle sezioni e ordinare l’elenco delle conversazioni in base ai messaggi non letti (verranno mostrati all’inizio della chat). Teams permette ora di creare sezioni personalizzate in cui spostare le conversazioni più importanti.

È possibile inoltre separare chat e canali, comprimere o espandere le sezioni, accedere velocemente ai canali cliccando sulla nuova barra di navigazione in basso, accedere direttamente alla ricerca con la combinazione Ctrl+G (Cmd+G su Mac) e iniziare a scrivere un nuovo messaggio con la combinazione Ctlr+N (Cmd+N su Mac).

Molte novità sono disponibili anche sulle app mobile, tra cui la scelta del layout per chat e canali, le anteprime dei messaggi, le notifiche e l’ordinamento delle conversazioni. Microsoft promette l’arrivo di altri miglioramenti, come le conversazioni a thread.