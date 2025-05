WhatsApp: registrazione vocali con un tap

Su WhatsApp è in dirittura d’arrivo una nuova funzione che di certo sarà ben apprezzata da tutti coloro che prediligono i messaggi audio. La nota piattaforma di messaggistica sta infatti testando la possibilità di registrare i vocali con un solo tocco, al fine di semplificare il più possibile l’esperienza d’uso.

WhatsApp: registrazione dei messaggi vocali con un solo tocco

Andando maggiormente in dettaglio, nell’ultima versione Beta di WhatsApp per Android, la relase 2.25.15.19, disponibile sul Google Play Store, è stata individuata una nuova funzione che abilita il blocco della registrazione dei messaggi vocali semplicemente toccando il pulsante del microfono, senza richiedere ulteriori gesti da parte dell’utente. L’opzione è valida per singole conversazioni, chat di gruppo e canali.

Questo nuovo approccio sostituisce i metodi precedentemente separati con un sistema semplificato e più intuitivo. Attualmente, infatti, WhatsApp offre due sistemi per registrare messaggi vocali: il primo metodo richiede agli utenti di tenere premuto il pulsante del microfono e il messaggio viene inviato automaticamente una volta rilasciato il pulsante, a condizione che duri più di un secondo, mentre il secondo metodo consente registrazioni più lunghe facendo scorrere il dito verso l’alto dopo aver toccato il pulsante e viene attivata una modalità di blocco in modo che gli utenti possano parlare senza tenere premuto il tasto apposito.

Il nuovo metodo unificato combina entrambe le opzioni di cui sopra in un’unica azione senza soluzione di continuità. Nonostante il processo semplificato, con la nuova funzione gli utenti continuano però a mantenere il controllo sul messaggio vocale, in quanto è possibile ascoltare il vocale prima di inviarlo o eliminarlo se scelgono di non condividerlo. Ciò aiuta a prevenire l’invio accidentale di messaggi vocali.