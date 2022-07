WhatsApp Business: cos'è e come creare un profilo

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più diffuse al mondo. Era soltanto questione di tempo, perciò, prima che aziende e attività decidessero di sfruttare l’iconica app verde a proprio vantaggio per comunicare in modo più diretto e immediato con i propri clienti. È nata così WhatsApp Business, un’applicazione gratuita e studiata appositamente per offrire un servizio di comunicazione efficace ai proprietari di piccole attività. Senza però differire troppo dall’originale, se non per alcune funzioni extra.

WhatsApp e WhatsApp Business: le differenze

La differenza principale la vedrai visivamente: parliamo del logo, che al posto della famosa cornetta bianca su sfondo verde presenta una “B”. Si tratta, ovviamente, di un cambiamento di poco conto ma utile per individuare immediatamente l’applicazione a colpo d’occhio. Invece tra le funzioni aggiuntive rispetto alla versione “normale”, segnaliamo la possibilità di visualizzare dati statistici sull’utilizzo e di attivare dei messaggi personalizzati. Nello specifico parliamo del messaggio di benvenuto, di assenza (una risposta automatica in assenza di disponibilità) e le risposte rapide.

Di rilevanza il catalogo, una vera e propria “gallery” dove è possibile caricare e presentare i propri prodotti e servizi per condividerli facilmente nelle chat con la clientela. Immagina, ad esempio, di avere un negozio di pasticceria. Potrai aggiungere al catalogo torte, biscotti e dolci di tua fattura con descrizioni e prezzi e – all’occorrenza – inviare le schede di ogni prodotto direttamente all’interno dell’applicazione. WhatsApp Business aiuta la tua attività anche attraverso un sistema di catalogazione a etichette, che ti permette di catalogare la clientela (ad esempio “Nuovi clienti” oppure “Ordini in sospeso” e così via).

I profili WhatsApp aziendali hanno la possibilità di aggiungere informazioni aggiuntive al proprio profilo, come indirizzi e-mail, del negozio o il proprio sito web, mentre l’iscrizione è aperta anche ai numeri di telefono fissi – oltre che a quelli mobili.

Come creare un profilo WhatsApp Business

Per prima cosa dovrai scaricare e installare l’applicazione “WhatsApp Business” da Google Play Store o dall’App Store. Se già possiedi un account standard di WhatsApp, puoi decidere se trasferire i tuoi file multimediali e la cronologia delle chat nella nuova applicazione, seguendo i passaggi riportati a schermo. Se invece desideri creare un nuovo account, inserisci il numero di telefono e attendi la verifica.

Una volta verificato il numero, inserisci il nome e la categoria della tua attività e aggiungi un’immagine. Dopodiché nella scheda “Profilo dell’attività” potrai personalizzare il profilo con tutte le informazioni necessarie, come ad esempio la posizione, indirizzo e-mail, sito web, orari e una descrizione dei prodotti e servizi che offri.

