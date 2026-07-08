Apple: accordo da 30 miliardi di dollari con Broadcom

Apple ha annunciato la sottoscrizione di un nuovo accordo pluriennale con Broadcom per la progettazione e produzione di chip e tecnologie di connettività wireless che verranno utilizzati nei futuri prodotti. L’azienda di Cupertino spenderà oltre 30 miliardi di dollari. Nel frattempo ha iniziato a testare le DRAM di CXMT per i dispositivi destinati al mercato cinese.

Oltre 15 miliardi di chip dalle fabbriche USA

Broadcom aveva annunciato l’estensione della partnership fino al 2031. Apple ha ora fornito maggiori dettagli. L’accordo di oltre 30 miliardi di dollari prevede la realizzazione dei chip nelle fabbriche statunitensi e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro. Nel comunicato stampa viene citata la collaborazione con l’amministrazione Trump.

Il nuovo accordo è quindi parte dell’impegno preso da Apple a febbraio 2025 di investire 500 miliardi di dollari in quattro anni. Circa sei mesi dopo sono stati aggiunti altri 100 miliardi di dollari (e un regalo a Trump). Questa è la promessa fatta dal CEO Tim Cook per evitare i dazi sulle importazioni degli iPhone.

I 600 miliardi di dollari verranno investiti nel nuovo American Manufacturing Program (AMP) che prevede la creazione di una completa catena di approvvigionamento all’interno degli Stati Uniti. Broadcom è parte di AMP e utilizzerà 1,5 miliardi di dollari per espandere e modernizzare la fabbrica di Fort Collins (Colorado), dove produrrà tecnologie di connettività wireless e componenti in radio frequenza, tra cui i filtri FBAR (Film Bulk Acoustic Resonator), che verranno integrati nei futuri prodotti Apple.

L’azienda di Cupertino scrive che verranno prodotti oltre 15 miliardi di chip. Tim Cook ha dichiarato:

Apple e Broadcom vantano una lunga storia di collaborazione e questa nuova fase della nostra partnership accelera ulteriormente il nostro impegno nei confronti della produzione e dell’innovazione americane. I componenti all’avanguardia prodotti a Fort Collins sono essenziali per offrire le incredibili prestazioni e la connettività che i nostri clienti si aspettano, e siamo orgogliosi di intensificare i nostri investimenti nei fornitori statunitensi che condividono il nostro impegno per l’eccellenza e l’innovazione. Siamo grati al presidente e alla sua amministrazione per il sostegno a progetti importanti come questo.

Secondo le fonti del Financial Times, Apple avrebbe avviato i test dei chip DRAM di CXMT. L’azienda cinese potrebbe essere un fornitore alternativo ai tre leader del settore (Samsung, SK hynix e Micron) per fronteggiare l’incremento dei costi e i problemi di approvvigionamento. I chip verrebbero usati solo nei dispositivi venduti in Cina.