Apple investirà 500 miliardi di dollari negli USA

Acer aumenterà i prezzi dei notebook per recuperare i costi associati ai dazi introdotti da Trump. Apple ha invece deciso di espandere la presenza negli Stati Uniti con la costruzione di una nuova fabbrica e il potenziamento di quelle esistenti. L’azienda di Cupertino investirà 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni.

Grande vittoria di Donald Trump

Prima dell’arrivo di Trump alla Casa Bianca erano circolate indiscrezioni su un possibile accordo con la nuova amministrazione. Il Presidente degli Stati Uniti ha introdotto un dazio del 10% sulle importazioni dalla Cina e un altro dazio del 25% verrà probabilmente introdotto sui semiconduttori.

Dopo l’incontro del weekend con Trump e la promessa di non costruire fabbriche in Messico, il CEO Tim Cook ha annunciato un piano di investimenti da 500 miliardi di dollari. Nei prossimi quattro anni è prevista l’espansione delle fabbriche esistenti e la realizzazione di un nuovo impianto in Texas.

In dettaglio, Apple raddoppierà da 5 a 10 miliardi di dollari i fondi per la produzione avanzata di chip, in particolare nella fabbrica di TSMC in Arizona. I chip usati dall’azienda californiana vengono realizzati dai partner in 24 fabbriche che si trovano in 12 stati. Ciò ha contribuito a creare migliaia di posti di lavoro per aziende statunitensi, tra cui Broadcom, Texas Instruments, Skyworks e Qorvo.

La nuova fabbrica verrà aperta nel 2026 a Houston (Texas). Servirà per la produzione dei server necessari ad Apple Intelligence. Faranno quindi parte dell’infrastruttura Private Cloud Compute e utilizzerà energia rinnovabile. Prevista inoltre l’espansione dei data center in North Carolina, Iowa, Oregon, Arizona e Nevada.

Apple assumerà 20.000 persone nei prossimi quattro anni per incrementare i team che si occupano di sviluppo software, progettazione dei chip e intelligenza artificiale. L’azienda di Cupertino aprirà infine una nuova Manufacturing Academy a Detroit. Ingegneri Apple ed esperti universitari collaboreranno con le PMI locali nell’implementazione delle tecniche produttive. Sono anche previsti corsi (online e in presenza) gratuiti per lavoratori.