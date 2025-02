Dazi Trump: Acer aumenta i prezzi dei prodotti

Come ipotizzato da molti esperti del settore, i dazi imposti da Donald Trump ai beni importati dalla Cina verranno trasferiti ai consumatori. Acer è il primo produttore che aumenterà i prezzi. Il CEO Jason Chen ha comunicato che i notebook venduti agli utenti statunitensi costeranno il 10% in più. Intanto, il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’arrivo di altri dazi su automobili, prodotti farmaceutici e semiconduttori.

Acer aumenta i prezzi dei prodotti

Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi sulle importazioni di beni da Canada, Messico e Cina. Quelli del 25% applicati a Canada e Messico sono stati temporaneamente sospesi, mentre è in vigore quello del 10% imposti alla Cina. Molti esperti hanno evidenziato che la decisione del Presidente avrebbe avuto conseguenze per i cittadini e per l’inflazione.

Finora nessuna Big Tech statunitense aveva “osato” protestare. Il CEO di Acer ha comunicato che l’incremento dei prezzi dei notebook sarà pari ai dazi, ovvero il 10%. L’azienda taiwanese produce i notebook in Cina, ma potrebbe spostare la produzione in altri paesi, come già fatto per i PC desktop. Quasi l’80% dei notebook viene prodotto in Cina, quindi è certo che l’aumento dei prezzi riguarderà tutte le aziende.

Framework ha invece comunicato che non incrementerà i prezzi dei notebook perché sono realizzati a Taiwan. Potrebbe però aumentare i prezzi di alcuni moduli prodotti in Cina.

Donald Trump ha già annunciato l’arrivo di altri dazi, probabilmente all’inizio di aprile. Verrà applicata un’aliquota del 25% a prodotti farmaceutici, automobili e semiconduttori. Se vogliono evitare i dazi, i produttori dovranno costruire fabbriche negli Stati Uniti.