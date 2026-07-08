Meta annuncia Muse Image e l'anteprima di Muse Video

Dopo Muse Spark, i Superintelligence Labs di Meta hanno sviluppato Muse Image. È un modello text-to-image, quindi permette di generare immagini a partire da una descrizione testuale. È già disponibile negli Stati Uniti per Meta AI e Instagram Stories, su WhatsApp in alcuni paesi e arriveranno prossimamente anche su Facebook e Messenger. L’azienda di Menlo Park ha inoltre annunciato l’anteprima di Muse Video.

Muse Image: generazione agentica delle immagini

Meta sottolinea che Muse Image non converte direttamente i prompt testuali in immagini, ma funziona come un agente AI. Lavora insieme a Muse Spark per interpretare la richiesta attraverso il ragionamento, effettua ricerche web, crea una pianificazione e migliora il risultato finale. L’utente vede l’intera procedura seguita per ottenere l’immagine.

Sfruttando Muse Spark, Muse Image può scrivere ed eseguire codice che consentono la generazione di grafici, codici QR, GIF animate, siti con immagini e visual game interattivi. Può inoltre effettuare ricerche online per basare le immagini generate su informazioni fattuali e in tempo reale.

Muse Image verifica il risultato ottenuto e lo migliora all’interno del suo flusso di pensiero. Grazie all’auto-correzione può modificare parti dell’immagine o generare l’immagine da zero quando parti più ampie sono errate. Può ovviamente modificare immagini esistenti, ad esempio ripristinare la qualità originaria di vecchie foto. Permette anche di creare immagini combinando elementi presi da altre immagini.

Muse Image è attualmente disponibile in Meta AI e in Instagram Stories solo negli Stati Uniti. Gli utenti possono eventualmente usare le immagini pubbliche su Instagram. È accessibile anche tramite WhatsApp in alcuni paesi (non è noto quali). È gratis, ma ci sono limiti d’uso (ignoti). Per un utilizzo maggiore è necessario sottoscrivere gli abbonamenti Meta One o Plus.

L’azienda di Menlo Park ha svelato anche l’anteprima di Muse Video. Il modello permette di generare video con audio sincronizzato a partire da descrizioni testuali e immagini. Sarà disponibile per i creator e in Meta AI nelle prossime settimane. Le immagini create con Meta AI avranno il watermark invisibile Content Seal. Un tool permette di verificare se è stata generata dall’AI. In futuro verrà esteso ai video.