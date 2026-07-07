Gemini non è più solo un chatbot: 13 funzioni da provare subito

Se l’immagine di Gemini che si ha in testa è ancora quella del chatbot che Big G ha lanciato qualche anno fa per tenere il passo con la concorrenza, è il caso di ricredersi. Nell’ultimo anno Google ha trasformato Gemini in qualcosa che somiglia molto più a un ambiente di lavoro completo che a un assistente conversazionale, aggiungendo capacità che vanno dalla generazione di video alla ricerca approfondita, dall’analisi di immagini all’integrazione profonda con posta elettronica e documenti.

13 cose che Gemini sa fare nel 2026 e che la maggior parte delle persone ignora

Il risultato è una piattaforma che ha smesso di essere la risposta di Google a ChatGPT ed è diventata qualcosa con un’identità propria, per certi aspetti più versatile, per altri ancora acerba, ma in ogni caso meritevole di una seconda occhiata da parte di chi l’aveva archiviata come “un chatbot in più“. Ecco tredici funzioni che vale la pena conoscere, alcune disponibili a tutti e altre riservate agli abbonati dei piani a pagamento.

1. Conversare a voce come con una persona vera

La funzione di conversazione vocale dal vivo è probabilmente il motivo principale per cui Gemini ha smesso di sembrare un chatbot. Invece di digitare avanti e indietro, si parla. La conversazione segue un ritmo naturale, si può interrompere, cambiare argomento, pensare ad alta voce. Funziona bene per sviluppare idee, pianificare, risolvere problemi complessi a voce. È particolarmente utile in tutte le situazioni in cui la tastiera è scomoda, come in macchina, mentre si cucina, durante una passeggiata.

2. Mostrare a Gemini cosa si sta guardando

Oltre alla voce, si può condividere la fotocamera o lo schermo del telefono in modo che Gemini veda ciò che si sta guardando. Identificare un oggetto, spiegare cosa appare sullo schermo, diagnosticare un problema tecnico senza doverlo descrivere a parole, tutto diventa più semplice quando basta puntare il telefono. Per chiunque abbia mai provato a descrivere un errore su uno schermo o un pezzo sotto il cofano dell’automobile a qualcuno al telefono, la differenza è piuttosto evidente…

3. Ricerca approfondita

La funzione di ricerca approfondita resta uno degli strumenti più impressionanti. Gemini crea un piano di ricerca, esplora il web, analizza le informazioni e produce un rapporto dettagliato che si può rifinire. L’aggiornamento di aprile 2026 ha introdotto una versione potenziata con supporto per fonti di dati private e visualizzazioni integrate. Per orientarsi su temi complessi è più efficiente di qualsiasi navigazione manuale tra decine di schede.

4. Generare e modificare video

Gemini può generare e modificare video attraverso il suo sistema multimodale integrato. Si possono creare video da descrizioni testuali, animare fotografie o modificare video esistenti attraverso la conversazione. Paesaggi cinematografici, clip per i social, prototipi visivi per una presentazione, è uno degli strumenti di generazione video più capaci attualmente disponibili. La funzione richiede un abbonamento.

5. Creare e modificare immagini con il linguaggio naturale

Gemini non si ferma alla generazione di immagini da zero. Può rimuovere oggetti indesiderati, sostituire sfondi, espandere foto, aggiungere elementi, modificare l’illuminazione, tutto con istruzioni in linguaggio naturale. Per le foto troppo scure, ritagliate male o con elementi di disturbo, è come avere un programma di fotoritocco professionale senza bisogno di saper usare un programma di fotoritocco professionale.

6. Organizzare progetti a lungo termine con i quaderni della Modalità Studio

I quaderni di studio di Gemini, da non confondere con NotebookLM, che è un prodotto a sé stante, permettono di dedicare uno spazio a qualsiasi tipo di progetto. Si possono aggiungere documenti, tenere insieme le conversazioni correlate e dare a Gemini un contesto continuo. La sincronizzazione con NotebookLM è particolarmente utile, ogni fonte aggiunta in un taccuino di Gemini appare automaticamente anche in NotebookLM, il che permette di sfruttare le funzionalità esclusive di quest’ultimo, quindi panoramiche audio, video, infografiche, anche partendo da un progetto iniziato su Gemini.

7. Trasformare la ricerca in audio e video

NotebookLM ha ampliato le sue capacità nel 2026 oltre le panoramiche audio, aggiungendo panoramiche video cinematografiche, infografiche e guide di studio interattive. Per chi deve elaborare rapporti lunghi e complessi, l’opzione di ascoltarli in formato conversazionale è sorprendentemente efficace, l’ascolto cattura dettagli che la lettura veloce tende a saltare.

8. Collaborare su documenti e codice in un’area di lavoro dedicata

L’area di lavoro collaborativa di Gemini offre uno spazio dedicato per documenti lunghi e progetti di codice, permettendo di modificare lo stesso progetto senza copiare e incollare tra applicazioni diverse. Un menu dedicato trasforma il testo in pagine web, infografiche, quiz e panoramiche audio.

9. Creare assistenti specializzati personalizzati

Per chi si ritrova a chiedere a Gemini sempre lo stesso tipo di compiti, gli assistenti personalizzati fanno risparmiare un sacco di tempo. Si possono creare versioni specializzate per la pianificazione dei pasti, l’organizzazione dei viaggi, lo studio, la programmazione, la revisione dei testi. Una volta configurati, sono pronti ogni volta che servono.

10. Lavorare dentro la posta, i documenti e l’archivio

Il vantaggio più grande di Google rispetto alla concorrenza è l’integrazione di Gemini nell’ecosistema di produttività. Invece di copiare informazioni in un chatbot, Gemini può riassumere conversazioni e-mail, aiutare a redigere risposte, organizzare documenti e rispondere a domande sui file mentre si sta già lavorando. La funzione di Personal Intelligence porta la personalizzazione ancora oltre: conosce le preferenze, interroga lo spazio di lavoro personale e produce risposte su misura.

11. Ricevere un briefing mattutino personalizzato

Una delle novità più recenti è il briefing quotidiano: una panoramica personalizzata che estrae le priorità dalle applicazioni collegate, ad esempio posta e calendario, organizza ciò che è più urgente e suggerisce i passi successivi. Invece di iniziare la giornata navigando tra schede e caselle di posta, si parte con un riepilogo costruito attorno alle proprie priorità reali.

12. Cercare in tempo reale mentre si ragiona

Gemini cerca automaticamente sul web durante la conversazione, una piccola differenza, ma significativa rispetto ad altri chatbot che richiedono di chiedere esplicitamente la ricerca. Questo lo rende particolarmente adatto al confronto di idee e alla verifica rapida delle informazioni. Mentre si ragiona ad alta voce, Gemini verifica in tempo reale. Per chi usa l’AI più per pensare che per produrre, è un vantaggio concreto.

13. Programmare attività ricorrenti

Gemini può gestire promemoria e attività programmate, come notiziari quotidiani, riepiloghi settimanali del calendario e delle e-mail, rapporti mensili su temi che si stanno seguendo. La funzione supporta fino a dieci azioni attive contemporaneamente e richiede un abbonamento ai piani avanzati.