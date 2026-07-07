ChatGPT ha problemi con le immagini: il down parziale del 7 luglio

OpenAI fa sapere che ci sono problemi con la creazione delle immagini in ChatGPT e con alcune altre componenti del proprio ecosistema, da Codex alla gestione dei GPT personalizzati. Abbiamo provato ed effettivamente si incontra un messaggio di errore: Impossibile generare l’immagine . Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Il down (parziale) di ChatGPT del 7 luglio 2026

Sembra trattarsi di un down parziale, le conversazioni funzionano senza problemi. La causa non è nota, forse un sovraccarico dell’infrastruttura su cui poggiano gli strumenti di intelligenza artificiale. Ecco quanto si legge nella dashboard ufficiale.

Stiamo indagando su errori frequenti che interessano la generazione di immagini in ChatGPT. Alcuni utenti potrebbero non essere in grado di generare immagini.

Come anticipato, qualcosa non va anche con Codex. Questo il messaggio condiviso. Anche la pagina di Downdetector dedicata a OpenAI sta raccogliendo le segnalazioni degli utenti.

Aggiornamento (7 luglio 2026, 14:27)

Il volume dei feedback inviati a Downdetector è in diminuzione, ma la dashboard ufficiale di OpenAI continua a segnalare il problema. Quasi certamente, i tecnici sono al lavoro, ne hanno individuato la causa e lo stanno risolvendo.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.