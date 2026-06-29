Come usare i quaderni della modalità Studio di Gemini come ricettario

Alcune funzionalità nascono per uno scopo e finiscono per essere più utili per qualcos’altro di completamente diverso. I Notebook della modalità Studio di Gemini sono l’esempio perfetto. Google li ha progettati per studenti e ricercatori, per caricare documenti, creare percorsi di apprendimento, sostenere quiz di autovalutazione. Strumenti didattici seri per persone serie. E invece il loro uso più soddisfacente, almeno fino a prova contraria, è organizzare le ricette della cena.

Non è una battuta. La stessa architettura che permette di trasformare un manuale di biologia in un percorso di studio strutturato funziona alla grande per prendere una raccolta caotica di ricette sparse per la rete e trasformarla in un ricettario digitale interattivo, completo di tabelle comparative, guide passo dopo passo, liste della spesa organizzate e pianificazione dei pasti.

I quaderni di studio sono alimentati da NotebookLM di Google, lo strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale che consente di costruire basi di conoscenza a partire da documenti, collegamenti e materiali caricati dall’utente. La versione integrata su Gemini rende il tutto accessibile direttamente dall’interfaccia del chatbot, senza dover cambiare applicazione.

Creare il ricettario: il primo prompt

Per iniziare basta aprire la barra laterale di Gemini, navigare alla sezione dei quaderni (Notebook) e crearne uno nuovo. Il nome può essere qualsiasi cosa, nel caso di un ricettario è utile che sia descrittivo del tipo di cucina o del progetto culinario.

Invece di caricare documenti, si possono fornire collegamenti a raccolte di ricette trovate online, pagine che raccolgono decine di varianti sullo stesso ingrediente, blog gastronomici con archivi organizzati, qualsiasi fonte che contenga le ricette su cui si vuole lavorare.

Prompt da utilizzare: Analizza tutte le ricette contenute nei collegamenti che ho incluso. Crea una tabella completa che le categorizzi. Includi colonne per: nome della ricetta, proteina principale, tempo totale stimato, tipo di cucina e compatibilità con il congelatore (sì/no).

Il risultato è una tabella organizzata che permette di vedere a colpo d’occhio tutte le opzioni disponibili e di scegliere in base al tempo a disposizione, al tipo di cucina desiderato o alla possibilità di preparare e congelare in anticipo. È il tipo di panoramica che richiederebbe un’ora di lavoro manuale e che il quaderno di studio produce in pochi secondi.

La tabella rivela immediatamente informazioni pratiche che altrimenti resterebbero nascoste nelle singole ricette: quali piatti si preparano in meno di trenta minuti per quando si ha poco tempo, quali richiedono più elaborate, ma si possono congelare per la settimana successiva, quali cucine sono rappresentate e dove ci sono lacune da colmare.

Dalla tabella alla guida di cucina

Una volta creata la panoramica, il quaderno diventa un assistente di cucina a tutti gli effetti. Si può chiedere di generare una guida passo dopo passo per qualsiasi ricetta della tabella, oppure di creare un flusso di lavoro ottimizzato che consolida i passaggi comuni quando si preparano più piatti contemporaneamente.

Se si sta preparando tre ricette che richiedono tutte di soffriggere cipolla e aglio come base, il quaderno lo nota e suggerisce di farlo una volta sola in quantità maggiore. Se due piatti vanno in forno alla stessa temperatura, indica di infornare insieme. Un’ottimizzazione che uno chef esperto fa mentalmente e che un cuoco casalingo raramente pensa di fare, ma che fa risparmiare tempo reale quando si cucina per una famiglia intera.

4 prompt per la pianificazione dei pasti

Il quaderno di studio non si limita a organizzare le ricette, può diventare un vero pianificatore di pasti. Ecco quattro prompt che sfruttano al massimo questa capacità.

Il cercatore di ingredienti comuni: Analizza le ricette nel mio quaderno e trova i denominatori comuni. Quali cinque-dieci ingredienti di base (come cipolle, petto di pollo o riso) compaiono più spesso? Questo mi aiuterà a comprare in grandi quantità.

Questo prompt è utile per chi fa la spesa settimanale, sapere quali ingredienti ricorrono in più ricette permette di comprare in quantità e ridurre sia i costi che gli sprechi.

Il pianificatore per durata di conservazione: Sulla base delle linee guida di sicurezza alimentare e delle istruzioni delle ricette nel mio quaderno, crea un piano alimentare di cinque giorni. Assegna i pasti che si deteriorano più rapidamente ai giorni uno e due, e quelli più resistenti ai giorni quattro e cinque.

Un principio banale che quasi nessuno applica nella pratica: mangiare prima ciò che dura meno. Il quaderno lo fa automaticamente, evitando quelle vaschette dimenticate nel frigorifero che finiscono nella spazzatura ogni settimana.

La lista della spesa per corsia: Genera una lista della spesa consolidata per [elenco di tre-quattro ricette]. Raggruppa gli ingredienti per reparto del supermercato (frutta e verdura, carne e pesce, latticini, dispensa e spezie) in modo da attraversare il negozio il più velocemente possibile. Unisci le quantità degli ingredienti che si ripetono.

Chi ha mai fatto la spesa con una lista disorganizzata, tornando indietro al reparto frutta perché si era dimenticato il limone, poi di nuovo ai latticini per il parmigiano, capirà immediatamente il valore di una lista raggruppata per corsia.

Il pianificatore calorico: Il mio obiettivo calorico giornaliero è [numero]. Usando i pasti nel mio quaderno, costruisci un piano giornaliero completo (colazione, pranzo, cena e uno spuntino) che si avvicini il più possibile a questo obiettivo.

Questo prompt è utile per chi segue un piano alimentare specifico e vuole integrare le ricette del proprio quaderno in un contesto nutrizionale più ampio.

I Notebook della modalità Studio funzionano meglio delle applicazioni dedicate

Esistono decine di applicazioni per organizzare le ricette, e molte funzionano bene. Ma i quaderni di studio di Gemini hanno un vantaggio che le applicazioni dedicate non offrono, la flessibilità di uno strumento che non è stato progettato per la cucina.

Proprio perché il quaderno è uno strumento generico di organizzazione della conoscenza, non ha le limitazioni di un’applicazione specializzata. Non obbliga a inserire le ricette in un formato predefinito, non chiede di compilare campi obbligatori, non impone la sua struttura. Accetta qualsiasi fonte, un collegamento a un blog, un documento con le ricette della nonna, una foto di una pagina di un libro, e la trasforma in qualunque formato si chieda. La stessa ricetta può diventare una riga in una tabella comparativa, una guida passo dopo passo, un elemento in una lista della spesa o un tassello in un piano settimanale.