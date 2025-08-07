Su Gemini arriva la modalità studio Guided Learning

Google ha appena lanciato Guided Learning su Gemini, una settimana dopo che OpenAI ha presentato la Modalità Studio per ChatGPT. Due giganti tech che si contendono il futuro dell’apprendimento digitale.

Google lancia Guided Learning, il tutor AI che non dà risposte ma insegna a pensare

Entrambi i colossi si trovano ad affrontare la stessa critica: i chatbot AI stanno distruggendo la capacità di pensiero critico degli studenti. Troppo facile fare copia-incolla di una risposta generata dall’AI. Così hanno fatto marcia indietro, e hanno trasformato i loro sistemi in tutor pazienti.

Guided Learning non servirà mai la risposta su un piatto d’argento. Invece, accompagnerà l’utente attraverso il processo di scoperta, passo dopo passo. Come un insegnante esperto che sa quando fermarsi e lasciare che sia lo studente a fare quel salto logico finale.

La funzione utilizza immagini, diagrammi, video di YouTube e quiz interattivi per costruire la comprensione gradualmente. È il metodo Socratico applicato all’intelligenza artificiale. Invece di dire la risposta è X , chiede cosa pensi che succederà se…?

Guided Learning scommette sulla personalizzazione

Quello che rende Guided Learning interessante è la sua capacità di adattarsi. Non tutti imparano allo stesso modo, e Gemini sembra averlo capito. Alcune persone hanno bisogno di vedere un diagramma, altre preferiscono un esempio pratico, altre ancora imparano meglio con i quiz interattivi.

La guerra dei tutor AI è iniziata

ChatGPT ha la Modalità studio, Google ha risposto con Guided Learning di Gemini. Non è solo una competizione tra funzioni, sono due idee diverse su come l’AI dovrebbe aiutare a imparare. OpenAI ha scelto il metodo Socratico, fare domande finché non ci si arriva da soli. Google pure, ma ha puntato sui diversi stili di apprendimento.

Entrambi stanno cercando di risolvere lo stesso problema: come rendere l’AI un alleato dell’apprendimento invece che un sostituto del pensiero. Ma i loro approcci sono leggermente diversi.

Disponibilità

Google offre abbonamenti gratuiti di un anno al piano AI Pro per studenti in Stati Uniti, Giappone, Indonesia, Corea e Brasile. Non è solo altruismo, chiaramente, è un investimento per il futuro. Crescere una generazione di studenti abituati a usare Gemini come strumento di apprendimento significa creare utenti fedeli per i prossimi decenni.