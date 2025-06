Gemini agisce da solo con le azioni programmate, come funziona

A chi non è mai capitato di pensare “Devo ricordarmi di controllare le email domani mattina” o “Lunedì devo assolutamente fissare l’appuntamento dal dentista“? Da oggi basta semplicemente dirlo a Gemini e se ne occuperà lui. Google ha lanciato le azioni programmate, una funzione che trasforma l’assistente da semplice chatbot a vero assistente personale, che agisce anche quando non siamo lì.

Non sono semplici promemoria. Gemini può ora eseguire compiti complessi a orari prestabiliti, generare contenuti ricorrenti e persino fornire aggiornamenti personalizzati senza doverlo chiedere ogni volta.

Qualche mese fa, OpenAI ha introdotto una funzione simile su ChatGPT, Tasks. Ma la versione di Google sembra più integrata nell’ecosistema di servizi dell’azienda, il che potrebbe essere un vantaggio non da poco. Mentre ChatGPT si limita principalmente a elaborare e presentare informazioni, Gemini può interagire potenzialmente con Calendario, Gmail, Maps e altri servizi Google.

Come funzionano le azioni programmate di Gemini

Il concetto è semplice. Si dice a Gemini cosa si vuole che faccia e quando, e lui se ne ricorda. Si può usare un linguaggio naturale, come “Ogni lunedì riassumimi il calendario e le email non lette quando mi sveglio“. È possibile programmare azioni per orari specifici, giorni della settimana, dopo determinati eventi o anche solo una volta.

La funzione usa un sistema di schede che mostrano lo stato di ogni azione: completata, in pausa, attiva. Si possono gestire fino a 10 azioni contemporaneamente, modificarle o cancellarle in qualsiasi momento attraverso una sezione dedicata nelle impostazioni.

Le possibilità sono infinite, ma ecco alcuni esempi che mostrano il potenziale:

Per il lavoro: “Ogni venerdì alle 17 fammi un riepilogo settimanale dei progetti in corso“. Oppure “Il primo di ogni mese fornisci un’analisi delle tendenze nel mio settore“.

Per la creatività: “Ogni mercoledì suggeriscimi tre argomenti per i social media“. Invece di rimanere a secco di idee, si avranno sempre spunti freschi.

Per l’organizzazione personale: “Ogni domenica sera riassumimi gli impegni della settimana prossima“. Un modo perfetto per prepararsi mentalmente a quello che ci aspetta.

Quello che rende speciali le azioni programmate non è solo il “quando”, ma il “cosa”. Un promemoria dice “ricordati di fare X”. Un’azione programmata fa quella determinata cosa direttamente per noi. Gemini può cercare informazioni aggiornate, elaborarle, presentarle nel formato che si preferisce e persino adattarle al contesto. Se si chiedono aggiornamenti sulla tua squadra, non darà solo i risultati, ma può includere statistiche, analisi e prospettive future.

Inoltre, ogni azione tiene conto della propria posizione geografica quando si crea, quindi se si programma qualcosa che dipende dal fuso orario, Gemini userà quello corretto automaticamente.

Disponibilità

Per ora le azioni programmate sono riservate agli abbonati Google AI Pro e Ultra, oltre ad alcuni piani business ed educativi di Google Workspace. Non è ancora chiaro se la funzione arriverà anche agli utenti gratuiti, ma Google ha fatto così con altre novità in passato.

Il roll out sarà graduale. Google sta distribuendo la funzione a partire da oggi, ma potrebbe non apparire subito per tutti. Sul telefono si riceveranno le notifiche push quando Gemini completa un’azione, mentre sul web si vedranno gli aggiornamenti direttamente nell’app.

Per programmare un’azione basta parlare normalmente: “Gemini, ogni mattina alle 8 mandami un riassunto delle notizie tech più importanti“. Lui capirà automaticamente che si vuole creare un’azione ricorrente e la configurerà.